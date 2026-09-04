Penyebab Desil DTSEN Berubah Drastis Terungkap, Apakah Bansos Batal Cair?

Ilustrasi masyarakat miskin menerima pencairan bansos. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perubahan desil yang cukup signifikan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3 disebabkan oleh masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN yang belum terverifikasi secara penuh.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan data tersebut kini telah dikoreksi melalui DTSEN Volume 3.1, dan menegaskan bahwa pergeseran desil tidak serta-merta menggugurkan hak penerima bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, pemerintah terus berkoordinasi dengan BPS serta pemerintah daerah untuk merapikan dan memverifikasi data mentah tersebut.
"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," ujar Gus Ipul dikutip Jumat (4/9).
Menjawab kekhawatiran masyarakat, Gus Ipul menegaskan bahwa kenaikan desil tidak langsung membatalkan pencairan bantuan.
Penentuan penerima tetap mengacu pada penetapan resmi di awal periode penyaluran.
"Sehingga, tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali," jelasnya.
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Jawa Pos
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