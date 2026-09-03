IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat, Cek Rekomendasi Saham ARCI, BBRI, BRMS, dan BRPT

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan Kamis (3/9), setelah ditutup melemah sebesar 0,06 persen ke level 6,595 pada perdagangan Rabu (2/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c), sehingga terdapat peluang lanjutan penguatan untuk menguji 6,635-6,666 sekaligus menguji area gap yang terbentuk.

Adapun level support IHSG berada di 6,476, 6,373. Sementara itu, level resistance berada di 6,635 dan 6,705.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Kamis (3/9), yakni PT Arci Indonesia Tbk (ARCI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Arci Indonesia Tbk (ARCI). Saham ARCI terkoreksi 1,92 persen ke level 1.275 dan disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ARCI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c]. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.195-1.250, dengan target harga 1.340 hingga 1.430 dan stop loss di bawah 1.170.

Selanjutnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham BBRI menguat 0,30 persen ke level 3.390 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Pergerakannya pun belum mampu menembus MA200.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BBRI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c]. Investor dapat melakukan strategi Trading Buy pada kisaran 3.250-3.340, dengan target harga 3.420 hingga 3.470 dan stop loss di bawah 3.230.

Untuk saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham BRMS terkoreksi 1,37 persen ke level 720 dan masih didominasi oleh tekanan jual dengan volume yang mengecil.