IHSG Berpeluang Menguat ke Level 6.500 Hari Ini, Cek 4 Saham Rekomendasi Analis!

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali menguat pada perdagangan Rabu (19/8), setelah ditutup menguat sebesar 0,75 persen ke level 6,449 pada perdagangan Selasa (18/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [iv], hal tersebut berarti IHSG berpeluang menguat dengan target 6,512-6,544, namun cermati koreksi jangka pendek ke 6,379-6,437.

Sedangkan, Worst case (merah), IHSG sudah menyelesaikan wave (a) pada pola diagonal dan rawan terkoreksi ke rentang 6,056-6,230 untuk membentuk wave (b).

Adapun level support IHSG berada di 6,296, 6,201. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,763.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG), dan PT United Tractors Tbk (UNTR).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Saham BRMS menguat 4,03 persen ke level 645 dan disertai dengan peningkatan volume pembelian. MNC Sekuritas memperkirakan posisi BRMS saat ini sedang berada pada bagian dari wave 3 dari wave (C).

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 620-645, dengan target harga 695 hingga 725 dan stop loss di bawah 605.

Sementara itu, saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham PGEO menguat 0,46 persen ke level 1.100 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Pergerakannya pun masih mampu berada di atas MA200.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi PGEO saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 1.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 975-1.060, dengan target harga 1.160 hingga 1.205 dan stop loss di bawah 955.