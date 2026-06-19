IHSG Berpotensi Menguat, MNC Sekuritas Rekomendasikan Empat Saham Ini

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan Jumat (19/6) setelah sebelumnya ditutup terkoreksi 0,78 persen ke level 6.172 pada perdagangan Kamis (18/6).

MNC Sekuritas dalam laporanya memperkirakan IHSG sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 3. Berdasarkan proyeksi tersebut, indeks berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji area 6.476 hingga 6.577.

Namun, MNC Sekuritas mengingatkan pelaku pasar untuk tetap mencermati potensi koreksi lanjutan. IHSG masih berpeluang bergerak turun menuju area 6.051 hingga 6.113 sebelum melanjutkan penguatannya.

Adapun level support IHSG berada di 5.784 dan 5.594. Sementara itu, level resistance berada di 6.286 dan 6.459.

MNC Sekuritas juga memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dipantau, yakni ASII, ICBP, JPFA, dan PANI. Saham PT Astra International Tbk (ASII) terkoreksi 0,63 persen ke level 4.770 dan masih didominasi tekanan jual. MNC Sekuritas memperkirakan posisi ASII saat ini berada pada bagian dari wave b dari wave (iv).

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Untuk strategi perdagangan, ASII direkomendasikan buy on weakness pada area 4.590 hingga 4.740 dengan target harga 5.025 dan 5.225. Adapun batas stop loss berada di bawah level 4.530.

Sementara itu, saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) bergerak datar dan ditutup pada level 6.625. Pergerakan saham tersebut masih didominasi volume pembelian serta tetap bertahan di atas MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ICBP sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1. Untuk itu, saham ICBP direkomendasikan trading buy pada area 6.525 hingga 6.600 dengan target harga 6.825 dan 6.950. Level stop loss berada di bawah 6.500.

Selain itu, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menguat 0,78 persen ke level 1.940 dan didukung dominasi volume pembelian. Posisi JPFA diperkirakan sedang berada pada bagian awal wave 4 dari wave (C).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi buy on weakness pada area 1.870 hingga 1.930 dengan target harga 2.100 dan 2.210. Sementara itu, level stop loss ditetapkan di bawah 1.805.