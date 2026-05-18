Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 18 Mei 2026 | 15.15 WIB

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Hadapi Sidang Tuntutan Dugaan Pemerasan K3 dan Penerimaan Gratifikasi

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, dijadwalkan menjalani sidang tuntutan pidana dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penerimaan gratifikasi, pada Senin (18/5).

Agenda sidang tersebut telah ditetapkan sejak Kamis (7/5) oleh Ketua Majelis Hakim, Nur Sari Baktiana, setelah proses pembuktian perkara dinyatakan selesai. Persidangan akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"Kita akan buka kembali sidang untuk saudara pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 dengan agenda tuntutan pidana dari Penuntut Umum," kata Nur Sari Baktiana.

Dalam dakwaan, Noel disebut melakukan pemerasan senilai total Rp 6.522.360.000 atau sekitar Rp 6,5 miliar terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tindakan tersebut dilakukan bersama 10 terdakwa lainnya.

Para terdakwa lain yang turut disebut dalam perkara ini antara lain Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi. Selain itu, terdapat pula Miki Mahfud dan Temurila selaku Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri Indonesia.

Selain dugaan pemerasan, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 3.365.000.000 atau sekitar Rp 3,3 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker.

Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
KPK Serahkan ke Pengadilan soal Rencana Immanuel Ebenezer Ingin jadi Tahanan Rumah seperti Yaqut Qoumas - Image
Kasuistika

KPK Serahkan ke Pengadilan soal Rencana Immanuel Ebenezer Ingin jadi Tahanan Rumah seperti Yaqut Qoumas

Rabu, 25 Maret 2026 | 03.51 WIB

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Minta Pengadilan Hadirkan Pimpinan KPK ke Persidangan - Image
Kasuistika

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Minta Pengadilan Hadirkan Pimpinan KPK ke Persidangan

Jumat, 13 Februari 2026 | 23.15 WIB

Sidang Perdana Immanuel Ebenezer Hari Ini: Polisi Perketat Penjagaan di PN Tipikor - Image
Kasuistika

Sidang Perdana Immanuel Ebenezer Hari Ini: Polisi Perketat Penjagaan di PN Tipikor

Senin, 19 Januari 2026 | 16.31 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore