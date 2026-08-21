BI Catat Neraca Pembayaran Kuartal II 2026 Defisit USD 0,9 Miliar

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2026 mencatat defisit USD 0,9 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan defisit pada triwulan I 2026 sebesar USD 9,1 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kinerja NPI pada triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Lebih rinci, defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar USD 12,5 miliar (3,3 persen dari PDB), melebar dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar USD 3,6 miliar (1,0 persen dari PDB).

Defisit neraca perdagangan migas meningkat akibat kenaikan impor minyak sejalan tingginya harga minyak dunia. Surplus neraca perdagangan nonmigas juga tercatat lebih rendah dipengaruhi oleh peningkatan impor nonmigas untuk kebutuhan kegiatan ekonomi dalam negeri yang masih tinggi.

Selain itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat sejalan dengan pembayaran pendapatan primer sedangkan surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan capaian pada triwulan I 2026.

Di sisi lain, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar USD 12,0 miliar pada triwulan II 2026, setelah pada triwulan I 2026 mengalami defisit sebesar USD 4,8 miliar.

Investasi langsung mencatat surplus yang lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik.

Investasi portofolio juga mencatat surplus yang meningkat seiring kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah.