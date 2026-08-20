Meroket 70 Persen sejak 2025, Segini Potensi Cuan Jual Emas Antam Hari Ini

JawaPos.com - Harga emas terus menunjukan tren positif sejak awal tahun 2025 hingga hari ini. Kondisis tersebut mampu memberikan keuntungan cukup besar bagi masyarakat yang telah mengoleksi emas sejak awal tahun lalu.

Pada 20 Agustus 2026 harga buyback emas Antam mencapai Rp 2.585.000 per gram atau naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga yang tertera pada 1 Januari 2025 sebesar Rp 1.515.000 per gram.

Dengan begitu, maka masyarakat yang membeli emas Antam sebesar 1 gram pada 1 Januari 2025 dan menjualnya pada hari ini berpotensi mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp 1.070.000 per gram. naikan nilai emas tersebut mencapai sekitar 70,63 persen dalam kurun waktu sekitar satu tahun delapan bulan.

Sementara itu, bagi pemilik emas dengan total berat 5 gram yang membeli pada awal 2025 dengan modal Rp 7.575.000, kini memiliki nilai buyback sekitar Rp 12.925.000. Dengan demikian, keuntungan kotornya mencapai sekitar Rp 5.035.000.

Sedangkan, pemilik 10 gram emas, modal yang dikeluarkan pada awal 2025 mencapai Rp 15,15 juta. Jika dijual berdasarkan harga buyback Kamis (20/8), nilainya menjadi sekitar Rp 25,85 juta.

Dengan begitu, pemilik 10 gram emas tersebut berpotensi mengantongi keuntungan kotor sekitar Rp 10,7 juta.

Meski begitu, keuntungan tersebut belum memperhitungkan pajak atas transaksi buyback. Pengenaan pajak bergantung pada nilai transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.