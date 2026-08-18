Nasib Penugasan Manajer Kopdes Merah Putih Belum Jelas, ini Jawaban Pemkab Tuban

JawaPos.com - Nasib penugasan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Tuban hingga kini masih belum jelas alias menggantung.

Mereka dilaporkan belum menerima surat resmi maupun pemberitahuan tertulis terkait penerjunan para tenaga manajerial tersebut ke lapangan.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, Abdul Afif mengungkapkan, bahwa hingga saat ini pihak dinas belum mendapatkan kabar resmi mengenai status aktif manajer Kopdes Merah Putih pascapelatihan.

Kondisi ini berbeda ketimbang alur penerjunan Tenaga Pendamping dan Project Management Officer (PMO) Kopdes sebelumnya. Di mana surat keputusan dan pemberitahuan dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) diterima langsung oleh dinas daerah sebelum personel diturunkan.

"Sedangkan untuk posisi manajer saat ini, meski pelatihannya diinformasikan sudah selesai, kami masih belum menerima surat pemberitahuan resmi," kata Afif saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, dilansir dari Radar Tuban (Jawa Pos Group), dikutip Selasa (18/8).

Tidak hanya soal penempatan, Diskopumdag Tuban mengaku belum mendapatkan rincian struktur kewenangan yang membawahi para calon manajer tersebut, apakah nantinya berinduk langsung di bawah Kemenkop atau PT Agrinas.

“Mengenai penganggaran gaji serta skema beban kerja, seperti apakah satu manajer membawahi satu koperasi atau beberapa koperasi sekaligus, kami juga masih belum diinfokan oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.