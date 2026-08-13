TAP Untuk Negeri Dukung Hunian Layak bagi Warga Lansia di Tepian Terap

JawaPos.com — PT Triputra Agro Persada Tbk lewat anak usahanya -PT Etam Bersama Lestari- mendukung peningkatan kualitas rumah lewat Program Renovasi dan Sanitasi (PONDASI) di Desa Tepian Terap, Kalimantan Timur.

Melalui program PONDASI, renovasi rumah dilkaukan meliputi perbaikan atap, dinding, lantai. Perbaikan tidak hanya menyasar kondisi fisik bangunan, tetapi juga fasilitas sanitasi sehingga kebutuhan dasar penghuni dapat terpenuhi dengan lebih baik agar menjadi hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi penghuninya. Salah satunya dinikmat ibu Nur Sifan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program peningkatan kualitas rumah masyarakat tidak hanya berorientasi pada kondisi fisik bangunan. Namun juga bisa mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

“Program perumahan harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan Masyarakat,” ujar Menteri Ara.

Dalam konteks tersebut, kolaborasi di tingkat daerah menjadi penting untuk memastikan bantuan hunian dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:AHY Resmikan 166 Rumah Layak Huni Hasil Penataan Kawasan Kumuh di Gresik

Di Desa Tepian Terap, kehadiran PONDASI pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat. Marthen, Ketua RT 4 Melawai, Desa Tepian Terap, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program tersebut. Ia juga berharap manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di masa mendatang.

“Terima kasih untuk TAP Untuk Negeri, khususnya PT EBL yang telah membantu melakukan renovasi rumah yang ada di wilayah ini. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan membawa manfaat lebih banyak,” ucap Marthen.

Bagi warga lanjut usia, rumah bukan sekedar tempat berlindung, tetapi menjadi ruang utama untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selain memberikan perlindungan dari kondisi lingkungan dan cuaca, rumah yang aman dan nyaman dapat mendukung aktivitas sehari-hari serta memberikan rasa tenang bagi penghuninya, terutama bagi mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Pada akhirnya, membangun kualitas hidup tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, perubahan dimulai dari sebuah rumah yang diperbaiki, dari keluarga yang merasa lebih aman, atau dari seorang lanjut usia yang kini dapat beristirahat dengan lebih tenang di tempat yang ia sebut rumah.