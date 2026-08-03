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Mohamad Nur Asikin
Selasa, 4 Agustus 2026 | 03.41 WIB

Serahterimakan Hunian ke Konsumen, Kolaborasi Vasanta Group dan MCUDI Masuki Tahap Akhir

Serah terima unit Klaster Riverie menandai tahap final dari klaster terakhir hasil kolaborasi Vasanta Group dan MC Urban Development Indonesia (MCUDI). (Istimewa) - Image

Serah terima unit Klaster Riverie menandai tahap final dari klaster terakhir hasil kolaborasi Vasanta Group dan MC Urban Development Indonesia (MCUDI). (Istimewa)

JawaPos.com – Kerja sama pengembangan kawasan hunian Vasanta Group dan MC Urban Development Indonesia (MCUDI) memasuki tahapan akhir yang ditandai dengan diserahterimakannya unit di Klaster Riverie,  klaster terakhir yang dikerjakasamakan kedua perusahaan.

"Serah terima Riverie merupakan wujud komitmen kami dalam menyelesaikan produk yang telah dipercayakan konsumen kepada kami. Kami melihat masyarakat saat ini semakin selektif dalam memilih tempat tinggal, tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga kualitas lingkungan.Kami berupaya menjaga keseimbangan antara aspek-aspek tersebut dalam setiap pengembangan yang kami lakukan," jelas Mario Susanto, Presiden Direktur Shila at Sawangan.

Menurut Mario, pendekatan tersebut menjadi semakin relevan di tengah kebutuhan akan hunian yang tetap dapat dijangkau tanpa mengesampingkan kualitas produk maupun lingkungan tempat tinggal.

Selain perumahan itu sendiri, Klaster Riverie juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti BBQ Pit, children's playground, dan jogging track yang berada di sepanjang area creek alami. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari perencanaan kawasan yang mendorong interaksi sosial sekaligus aktivitas luar ruang bagi penghuni.

Hideaki Nakajima, Presiden Direktur MCUDI, mengatakan bahwa serah terima Riverie menjadi salah satu milestone penting dalam kolaborasi yang telah terjalin antara MCUDI dan Vasanta Group.

"Serah terima Riverie merupakan hasil dari kolaborasi yang dibangun atas visi yang sama yaitu untuk mengembangkan kawasan hunian yang memiliki nilai jangka panjang. Kami percaya kualitas sebuah kawasan tidak hanya ditentukan oleh bangunannya, tetapi juga oleh lingkungan yang terbentuk dan keberlanjutan pengembangannya," ujarnya.

Riverie menghadirkan dua tipe rumah, M5 dan M6. Tipe M5 menawarkan rumah dua lantai di atas lahan 5 x 10-meter dengan konfigurasi dua kamar tidur, dua kamar mandi, dan satu carport.  Berdiri di atas lahan 130 hektare, Shila at Sawangan adalah kawasan hunian modern yang dikelilingi 26 hektare danau serta anak danau (creek) alami dengan latar panorama Gunung Salak.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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