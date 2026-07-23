BI Sebut Transaksi Pembayaran Digital Triwulan II 2026 Tumbuh 36,88 Persen

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai Rp 16,07 miliar transaksi atau tumbuh 36,88 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada triwulan II 2026.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal untuk menopang kegiatan ekonomi.

“Volume transaksi pembayaran digital mencapai 16,07 miliar transaksi atau tumbuh 36,88 persen (yoy) pada triwulan II 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital,” ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (22/7).

Perry mengatakan Volume transaksi melalui internet dan aplikasi mobile masing-masing tumbuh sebesar 16,88 persen (yoy) dan 31,39 persen (yoy) termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 100,12 persen (yoy) pada triwulan II 2026.

“Kinerja QRIS yang positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant,” ujarnya.

Perry menjelaskan, dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.529 juta transaksi atau tumbuh 38,09 persen (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp 3.777 triliun pada triwulan II 2026.

Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,63 juta transaksi atau tumbuh 13,03 persen (yoy), dengan nominal transaksi BI-RTGS tumbuh 12,66 persen (yoy) mencapai Rp 53.492 triliun pada triwulan II 2026.

“Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 14,03 persen (yoy) menjadi Rp 1.315 triliun pada triwulan II 2026,” ucapnya.

Lanjutnya, ia menyebut bahwa Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.