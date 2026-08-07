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Djati Waluyo
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.53 WIB

Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,4 Persen di 2026, Cek Tantangannya

Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi. (dok. Jawa Pos/Muhamad Ali) - Image

Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi. (dok. Jawa Pos/Muhamad Ali)

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia masih harus menghadapi sejumlah tantangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di 2026. Terutama menjadikan belanja pemerintah dan stimulus semester kedua berjalan efektif.

Hal itu disampaikan Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memandang realisasi pertumbuhan ekonomi saat ini.

Ia mengatakan, pada prinsipnya target pertumbuhan 2026 di kisaran 5,4 persen persen masih mungkin dicapai.

Hanya saja, tantangannya ada pada ketahanan permintaan domestik dan kondisi global.

Daya beli kelas menengah yang belum pulih dapat membatasi konsumsi, sementara tekanan geopolitik, harga komoditas, dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang bisa menahan ekspor.

“Bank Indonesia sendiri masih menggunakan kisaran pertumbuhan 4,9 hingga 5,7 persen, yang menunjukkan pandangan lebih hati hati,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Jumat (7/8).

Ia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan yang berkualitas dan merata, bukan hanya berfokus terhadap angka sebesar 5 hingga 6 persen.

Pasalnya, ketika pertumbuhan banyak ditopang belanja pemerintah dan investasi publik, sementara rumah tangga kelas menengah masih menahan konsumsi, manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan secara luas.

“Tingginya pekerja informal, penyusutan kelas menengah, konsumsi yang defensif, dan PHK di sektor tertentu menunjukkan masih adanya persoalan struktural,” ujarnya.

Untuk itu, kebijakan pemerintah perlu lebih diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada stimulus jangka pendek dan memperkuat sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.

Editor: Bayu Putra
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