Tumbuh 5,29 Persen di Triwulan II 2026, Menkeu Purbaya Sebut Ekonomi Indonesia Kuat

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat ditengah kondisi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Dimana, pada triwulan II 2026 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan atau year on year (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,12 persen (yoy).

Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi yang kuat, konsumsi rumah tangga yang meningkat, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terus berperan sebagai instrumen fiskal yang responsif untuk menjaga stabilitas ekonomi, meredam tekanan eksternal, serta mendukung dunia usaha dan pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Purbaya dalam keterangan yang diterima, Jumat (7/8).

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Purbaya mengatakan, pemerintah akan terus memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan dan reformasi struktural.

"Di tengah tantangan global yang masih tinggi, pemerintah akan terus memperkuat mesin-mesin pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan dan reformasi struktural guna menjaga momentum pertumbuhan yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia menjelaskan, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tetap terjaganya daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain penyaluran gaji ke-13, program perlindungan sosial (Perlinsos), pemberian subsidi, serta inflasi yang tetap terkendali.

Begitupun dengan ketahanan konsumsi domestik juga tercermin dari terjaganya tingkat keyakinan konsumen, meningkatnya aktivitas belanja yang tercermin pada Mandiri Spending Index, serta meningkatnya penjualan listrik, penjualan kendaraan bermotor, dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).