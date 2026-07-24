Lagi! Krista Exhibitions Group Hadirkan PRO AVL Indonesia 2026 di NICE PIK 2 Tangerang

JawaPos.com - Krista Exhibitions Group kembali menghadirkan PRO AVL Indonesia 2026, pameran internasional untuk industri audio, visual, lighting, dan musik yang berlangsung pada 28–31 Juli 2026 di NICE PIK 2, Tangerang. Memasuki penyelenggaraannya yang kelima, pameran ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan para pelaku industri, produsen, distributor, integrator sistem, profesional, hingga komunitas kreatif dari dalam dan luar negeri untuk menampilkan inovasi dan teknologi terkini serta memperkuat kolaborasi dan peluang bisnis.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi audio visual dan meningkatnya kebutuhan akan solusi digital di berbagai sektor, PRO AVL Indonesia 2026 hadir sebagai platform bisnis dan inovasi yang komprehensif. Selama empat hari penyelenggaraan, pengunjung akan memperoleh kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai produk, teknologi, dan solusi terbaru, sekaligus mengikuti beragam program pendukung yang dirancang untuk memperluas wawasan, membangun jejaring profesional, dan mendorong pertumbuhan industri audio, visual, lighting, dan musik di Indonesia.

PRO AVL Indonesia 2026 menghadirkan 60 brand internasional dari 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, Italia, Denmark, Swedia, Austria, China, Spanyol, dan Indonesia. Keberagaman peserta ini mencerminkan tingginya antusiasme pelaku industri global dalam memperkenalkan inovasi terbaru di bidang audio, visual, pencahayaan, dan musik kepada pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Pameran ini juga diselenggarakan secara bersamaan dengan pameran Music Indonesia Expo 2026.

CEO Krista Exhibitions Group, Daud D. Salim, dalam sambutannya pada konferensi pers mengatakan bahwa “Melalui PRO AVL Indonesia 2026, kami ingin menghadirkan sebuah platform yang mempertemukan seluruh pelaku industri audio, visual, lighting, dan musik untuk saling terhubung, berbagi inspirasi, serta melihat langsung perkembangan teknologi terbaru. Kami berharap pameran ini tidak hanya membuka peluang bisnis dan kolaborasi baru, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang dapat memperkuat pertumbuhan industri kreatif Indonesia. Dengan semakin banyaknya kolaborasi yang terjalin, kami optimistis industri ini akan terus berkembang dan semakin kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional” ungkap Daud D. Salim.

Sebagai bagian dari rangkaian Krista Music Festival, PRO AVL Indonesia 2026 juga menghadirkan berbagai program menarik, di antaranya kompetisi menyanyi SING OUT LOUD dan Drum Battle Competition, yang menjadi wadah bagi para talenta untuk menampilkan kemampuan sekaligus memperkuat ekosistem industri musik di Indonesia.

PRO AVL Indonesia 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran teknologi audio, visual, lighting, dan musik, tetapi juga menghadirkan beragam program hiburan dan edukasi yang melibatkan musisi, profesional industri, serta komunitas kreatif.

Salah satu agenda unggulan adalah Grand Final SING OUT LOUD 2026, kompetisi menyanyi bergengsi yang akan mempertemukan 49 finalis terbaik, terpilih dari lebih dari 100 peserta audisi meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ajang ini menjadi panggung bagi para talenta vokal muda maupun penyanyi profesional untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan publik dan pelaku industri musik.

Kompetisi ini mempertandingkan tiga kategori, yaitu Pop (Pre-Teens & Teen/Adult), Musical, dan Classical, yang menampilkan keberagaman karakter, teknik, dan kualitas vokal para peserta. Sebagai puncak dari rangkaian seleksi yang telah berlangsung selama beberapa bulan, Grand Final SING OUT LOUD 2026 diharapkan menjadi momentum lahirnya talenta-talenta baru yang siap mewarnai industri musik Indonesia.

Para pemenang akan memperoleh hadiah berupa uang tunai, sertifikat, serta piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Kompetisi ini juga menghadirkan jajaran dewan juri ternama dari industri musik Tanah Air, seperti Titi DJ, David Klein, Kristanto Pantioso, Lita Zen, Tamam Husein, dan Aning Katamsi.