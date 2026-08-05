Pameran Kecantikan IndoBeauty Expo 2026 Resmi Dibuka, Jadi Wadah Inovasi dan Kolaborasi

Krista Exhibitions Group secara resmi membuka IndoBeauty Expo 2026, pameran internasional industri kecantikan yang telah menjadi salah satu barometer perkembangan industri kosmetik dan personal care di Indonesia. Pameran ini berlangsung selama tiga hari, pada 5-7 Agustus 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com - Krista Exhibitions Group secara resmi membuka IndoBeauty Expo 2026, pameran internasional industri kecantikan yang telah menjadi salah satu barometer perkembangan industri kosmetik dan personal care di Indonesia.

Pameran ini berlangsung selama tiga hari, pada 5-7 Agustus 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, sebagai wadah strategis yang mempertemukan pelaku industri, pelaku usaha, profesional, serta masyarakat untuk mendorong pertumbuhan bisnis, inovasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri kecantikan nasional yang didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri, inovasi produk, serta tren kecantikan yang terus berkembang, IndoBeauty Expo 2026 hadir sebagai platform yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jaringan bisnis, memperkenalkan teknologi dan produk terbaru, serta membuka peluang investasi dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri kecantikan Indonesia, CEO Krista Exhibitions Group, Daud D. Salim, menegaskan bahwa IndoBeauty Expo 2026 menjadi wadah strategis untuk memperluas kolaborasi, mendorong inovasi, dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri kecantikan nasional.

"Memasuki penyelenggaraan ke-16, IndoBeauty Expo telah berkembang menjadi ajang bisnis internasional yang mempertemukan produsen, distributor, pemilik merek, beauty professional, investor, dan pelaku usaha dari berbagai negara. Melalui pameran ini, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang kemitraan, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat daya saing industri kecantikan Indonesia agar semakin siap bersaing di pasar global," ujar Daud D. Salim di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/8).

la menambahkan bahwa Krista Exhibitions Group akan terus menghadirkan pameran yang tidak hanya menjadi sarana promosi produk, tetapi juga ruang kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan industri.

"Kami optimistis IndoBeauty Expo 2026 akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pelaku industri serta mendorong terciptanya ekosistem kecantikan yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional," tutupnya.

IndoBeauty Expo 2026 menghadirkan 65 peserta pameran dari lebih dari 8 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Indonesia, Arab Saudi, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan China. Selama tiga hari penyelenggaraan. Salah satu agenda unggulan adalah Indo Beauty Business Workshop & Competition, yang menghadirkan beragam kategori kompetisi untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengapresiasi kreativitas para profesional di bidang kecantikan. Kategori yang diperlombakan meliputi Permanent Makeup Lips, Permanent Makeup Hairstroke, Permanent Makeup Ombre, Makeup Competition, serta Nail Art Competition.

Selain kompetisi, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai seminar, workshop, dan talkshow yang menghadirkan para praktisi, pelaku industri, serta tokoh kecantikan nasional. Program Indo Beauty Competition Talkshow akan menghadirkan narasumber seperti Leony Liem, Arnes Sunomi, serta Ketua Barbershop Indonesia, yang akan berbagi wawasan mengenai perkembangan tren kecantikan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, inovasi teknik, hingga peluang bisnis di industri beauty yang semakin kompetitif.

Melalui rangkaian program tersebut, IndoBeauty Expo 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi produk dan layanan, tetapi juga menjadi pusat pertukaran pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekosistem industri kecantikan Indonesia agar semakin kompetitif di pasar global.

Rangkaian kegiatan IndoBeauty Expo 2026 akan ditutup dengan pengumuman pemenang Indo Beauty Competition, sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas, inovasi, dedikasi, dan prestasi para peserta terbaik. Salah satu program unggulan INDOBEAUTY Expo 2026 adalah Business Matching yang diselenggarakan setiap hari selama pameran berlangsung. Program ini difasilitasi oleh Krista Exhibitions bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk mempertemukan peserta pameran dengan calon distributor, peritel, dan mitra bisnis potensial. Melalui program ini, peserta dapat memperluas jaringan bisnis, membuka peluang kerja sama strategis, serta mempercepat pengembangan pasar bagi produk kecantikan lokal maupun internasional.

IndoBeauty Expo 2026 turut mengundang para pelaku industri kecantikan, profesional, distributor, importir, eksportir, pemilik merek, akademisi, komunitas kecantikan, hingga masyarakat umum untuk hadir dan menjelajahi berbagai inovasi, peluang bisnis, serta tren terkini di industri kecantikan.

Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari pertemuan para pelaku industri kecantikan dalam membangun masa depan industri yang lebih inovatif, kompetitif, dan berdaya saing global di IndoBeauty Expo 2026.