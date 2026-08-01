Blibli Raih Top Digital Application Marketplace di JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026

JawaPos.com – Blibli meraih penghargaan Top Digital Application Marketplace/e-Commerce dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi digital yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan sekaligus memperkuat ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi Blibli dalam membangun ekosistem perdagangan omnichannel yang terintegrasi.

"Penghargaan Top Digital Application Marketplace/e-Commerce merupakan pengakuan strategis atas konsistensi Blibli dalam membangun ekosistem perdagangan omnichannel yang unggul," ujar Nazrya, Kamis (30/7).

Ia menambahkan, pencapaian tersebut semakin mempertegas komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman berbelanja yang terintegrasi bagi pelanggan.

"Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen kami dalam menghadirkan inovasi yang berpusat pada pelanggan, melalui pengalaman berbelanja yang terintegrasi, aman, dan tepercaya di seluruh ekosistem Blibli Tiket, yang mencakup Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma," katanya.

Nazrya juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 atas penghargaan ini," ujarnya.

JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital serta tata kelola yang adaptif. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei independen yang disusun melalui kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta terhadap sekitar 19.000 responden di 20 provinsi di Indonesia.

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar mengatakan, penghargaan tersebut dihadirkan sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku perubahan yang terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.