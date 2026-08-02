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Senin, 3 Agustus 2026 | 01.26 WIB

Pertamina Raih Apresiasi JawaPos.com Digital Excellence Award 2026 Kategori Komunikasi Keberlanjutan

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar menyerahkan penghargaan Top Sustainability Communication by Energy &amp; Infrastructure dalam ajang Jawa Pos Digital Excellence Award 2026. kepada Sr. Officer Media Communication PT Pertamina (Persero), Intania Prionggo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7). (Istimewa) - Image

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar menyerahkan penghargaan Top Sustainability Communication by Energy &amp; Infrastructure dalam ajang Jawa Pos Digital Excellence Award 2026. kepada Sr. Officer Media Communication PT Pertamina (Persero), Intania Prionggo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7). (Istimewa)

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Top Sustainability Communication by Energy & Infrastructure dalam ajang Jawa Pos Digital Excellence Award 2026. Penghargaan tersebut dinilai menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat komunikasi digital sekaligus menyampaikan komitmen terhadap keberlanjutan dan ketahanan energi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

"Kami menyambut baik penyelenggaraan Jawa Pos Digital Excellence Award sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai inovasi yang mendorong transformasi digital di Indonesia. Bagi Pertamina, penghargaan ini juga menjadi penguatan tekad bahwa komunikasi perusahaan harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat," ujar Muhammad Baron, Kamis (30/7).

Ia menambahkan, penghargaan yang diterima Pertamina menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan.

"Ini motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun pemahaman publik mengenai komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan," katanya.

Menurutnya, ajang penghargaan seperti Jawa Pos Digital Excellence Award juga berperan mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan inovasi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi.

"Ajang seperti ini memiliki peran penting karena mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas inovasi dan komunikasinya. Di era digital, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh transformasi bisnis, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi secara cepat, transparan, dan relevan kepada para pemangku kepentingan," tuturnya.

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar menyerahkan penghargaan Top Sustainability Communication by Energy & Infrastructure dalam ajang Jawa Pos Digital Excellence Award 2026.  kepada Sr. Officer Media Communication PT Pertamina (Persero), Intania Prionggo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7). (Istimewa)

Ia menjelaskan, bagi Pertamina, platform digital menjadi bagian penting dalam memperluas penyampaian informasi terkait berbagai program perusahaan, mulai dari transisi energi hingga pemberdayaan masyarakat.

"Bagi Pertamina, pemanfaatan platform digital menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih efektif sekaligus memperluas jangkauan pesan mengenai berbagai inisiatif perusahaan, termasuk transisi energi, program keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.

Ke depan, Pertamina berharap Jawa Pos Digital Excellence Award terus menjadi wadah berbagi praktik terbaik sekaligus memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem digital nasional.

"Kami berharap Jawa Pos Digital Excellence Award terus menjadi ruang untuk berbagi praktik-praktik terbaik serta mendorong kolaborasi antarperusahaan, media, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem digital nasional," ucapnya.

"Ke depan, kami juga berharap ajang ini semakin mendorong lahirnya inovasi komunikasi yang tidak hanya memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing Indonesia di masa depan," tukasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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