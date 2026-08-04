PDB Industri Fesyen Capai Rp 120,13 Triliun, Tren Belanja Digital Menguat

JawaPos.com - Industri fesyen lokal terus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat produk domestik bruto (PDB) industri fesyen mencapai Rp 120,13 triliun pada triwulan I 2026.

Di tengah pertumbuhan tersebut, perilaku belanja konsumen juga bergeser dengan semakin mengandalkan konten digital untuk menemukan dan membeli produk. Menurut Fashion Category Strategy and Campaign Lead Tokopedia & TikTok Shop Indonesia Claudia Elaine, cara masyarakat menemukan dan membeli produk fesyen kini terus berkembang. Salah satunya lewat platform digital.

"Kini, makin banyak konsumen yang mendapatkan inspirasi melalui video pendek dan sesi LIVE. Inklusivitas discovery commerce membuka peluang bagi brand fesyen lokal dari berbagai skala untuk menjangkau lebih banyak konsumen melalui konten, komunitas, dan aktivitas perdagangan dalam satu ekosistem yang terintegrasi," kata Claudie, di Jakarta, Selasa (4/8).

Baca Juga:Limbah Denim Berubah Menjadi Karya Couture di Indonesia Fashion Week 2026

Metode LIVE terbukti berhasil menaikkan pesanan 59 persen pada kuartal I 2026 dibanding tahun sebelumnya. TikTok Shop juga memfasilitasi kolaborasi dengan affiliate serta halaman khusus untuk memperkuat performa brand fesyen lokal.

Brand fesyen lokal tumbuh berkat kekuatan discovery commerce. Selain itu, Fesyen jadi salah satu kategori dengan pertumbuhan pesanan tertinggi berkat affiliate.

Pada 2025, pesanan melalui affiliate di TikTok Shop naik 2,5 kali dibandingkan 2024. Riset Accenture Song bertajuk Shoppertainment: APAC’s Trillion-Dollar Opportunity menunjukkan, melalui konten yang autentik, kreator mampu menghubungkan budaya, komunitas, dan perdagangan.

Di Asia-Pasifik, nilai ekonomi yang dipengaruhi kreator, termasuk affiliate, diproyeksi mencapai USD 1,2 triliun pada 2030 atau tumbuh 1,4 kali dibandingkan 2025. Melihat peluang tersebut, TikTok Shop by Tokopedia mengusung kampanye #BeliLokal di Indonesia Fashion Week (IFW) 29 Juli–2 Agustus 2026 di Jakarta untuk memperkuat pertumbuhan brand fesyen lokal melalui discovery commerce, model perdagangan digital yang membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan melalui konten otentik, seperti video pendek dan sesi LIVE

Salah satu brand fesyen lokal yang berpartisipasi di IFW 2026 bersama TikTok Shop adalah Beige Studio (TikTok, Tokopedia, TikTok Shop). Didirikan oleh Priscillia Wirjadinata saat masih berkuliah di masa pandemi COVID-19, Beige Studio berawal dari bisnis sampingan yang kini menjadi mata pencaharian utama. Brand ini dibangun dari dan untuk perempuan, dengan 100% karyawan perempuan serta produk fesyen yang ditujukan bagi perempuan.