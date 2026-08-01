Menkeu Purbaya Tegaskan Tarif Pajak Takkan Naik Tahun Ini, tapi Siap-siap Kejar Penunggak Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah tidak akan menaikan tarif kepada wajib pajak sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara.
Ia menyebut bahwa, langkah yang diambil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah dengan mengoptimalkan wajib pajak yang ada dengan memastikan seluruhnya membayar sesuai dengan ketentuan.
“Tapi enggak akan ada penaikan tarif pajak. Maupun kita kejar-kejar, kata Pak Presiden tadi, berburu di kebun binatang, enggak ada seperti itu. Kita ekstensifikasi,” ujar Purbaya kepada awak media, Jumat (31/7).
Purbaya mengatakan, Fokus pemerintah adalah memperluas kepatuhan pajak dengan memastikan pihak yang selama ini belum membayar pajak mulai memenuhi kewajibannya sesuai aturan.
Ia menyebut, kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan penerimaan negara, yang terlihat dari capaian pendapatan pajak pada semester I 2026 yang berhasil naik sebesar 24 persen.
“Jadi nggak ada kenaikan, hanya membalikkan semua sesuai aturan. Itu aja bisa naikkin pertumbuhannya 24,” ucapnya.
Lanjutnya, Kemenkeu akan proaktif dalam menindaklanjuti dugaan kebocoran penerimaan pajak maupun praktik manipulasi. Laporan masyarakat terkait perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan juga akan ditindaklanjuti.
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“Yang jelas kebocoran-kebocoran pajak atau manipulasi bisa dihilangkan semaksimal mungkin,terus kita lebih aktif dalam penagihan. Begini, kalau kita curiga ada tempat-tempat yang tadinya nggak bayar pajak, kaya perusahaan baja itu, saya dengar laporan dari masyarakat juga kita follow up," ucapnya.
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