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Djati Waluyo
Jumat, 24 Juli 2026 | 23.45 WIB

Menkeu Purbaya Sebut Penyaluran Bansos dan Subsidi Bakal Lewat Kopdes Merah Putih

Menkeu Purbaya sebut penyaluran bansos dan subsidi lewat Kopdes Merah Putih. Program ini dukung ekosistem ekonomi desa dan percepat distribusi bansos di RI. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menkeu Purbaya sebut penyaluran bansos dan subsidi lewat Kopdes Merah Putih. Program ini dukung ekosistem ekonomi desa dan percepat distribusi bansos di RI. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat akan dilakukan melalui Kopdes Merah Putih.

Ia mengatakan, sesuai dengan araha Presiden Prabowo Subianto, nantinya semua bansos maupun barang subsidi akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih.

“Semua bansos, barang subsidi dijual lewat Kopdes Merah Putih nanti,” ujar Purbaya kepada wartawan, Jumat (24/7).

Meski begitu ia belum dapat menjabarkan terkait dengan teknis daripada penyaluran bansos melalui Kopdes Merah Putih.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah kini tengah mengkaji  rencana untuk mengalihkan proses pengambilan hingga pembelanjaan bantuan sosial (bansos) tersebut melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) atau kopdes merah putih.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, kementeriannya siap bergerak aktif mendukung program ini. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menurut Gus Ipul, peran Kemensos tidak hanya sebatas memanfaatkan koperasi sebagai saluran distribusi bantuan. Lebih dari itu, pemerintah ingin mengintegrasikan penerima manfaat ke dalam ekosistem ekonomi desa.

"Kementerian Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk aktif menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar Gus Ipul dikutip Kamis (16/7).

Editor: Edy Pramana
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