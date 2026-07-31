Status Pada Aplikasi SIKS-NG Berubah SI, Bansos BPNT Juli-September 2026 Siap Ditransfer

JawaPos.com - Kabar baik menghampiri para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non-Tunai (Bansos BPNT) atau program sembako tahap ketiga untuk tahun 2026 dilaporkan mulai cair secara bertahap di beberapa wilayah.

Kepastian ini menguat setelah status pada sistem pendataan resmi pemerintah menunjukkan perkembangan signifikan. Dana bantuan untuk periode Juli hingga September tersebut diproyeksikan segera masuk ke rekening para penerima dalam waktu dekat.

Pencairan Terpantau di KKS Bank BNI

Berdasarkan laporan masyarakat melalui saluran YouTube Diary Bansos, pencairan sudah mulai masuk dari pemegang kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank BNI penerbitan tahun 2020 di daerah Malang, Jawa Timur. KPM di lokasi tersebut sukses menarik saldo BPNT tahap ketiga senilai Rp600.000 pada Kamis, 30 Juli 2026, pukul 18.19 WIB.

Perubahan status pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) menjadi Standing Instruction (SI) mempertegas bahwa instruksi penyaluran telah diterbitkan. Hal ini membuka peluang bagi pihak perbankan untuk melakukan pengisian saldo (top up) sebesar Rp600.000 ke rekening KPM lainnya secara bertahap dalam kurun beberapa hari mendatang.

Konfirmasi Resmi Status BPNT dan PKH

Kepastian mengenai update status ini juga diperoleh langsung dari aduan warga. Salah satu KPM yang menghubungi Command Center Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan konfirmasi resmi terkait status berdasarkan hasil pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dari hasil pengecekan tersebut, bantuan sosial periode Juli hingga September 2026 untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat masih berada pada status Surat Perintah Membayar (SPM). Sementara itu, untuk BPNT dikonfirmasi telah berada pada status SI, selaras dengan data pada aplikasi SIKS-NG serta portal resmi Cek Bansos.

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