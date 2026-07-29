Isi Bensin Semakin Easy dengan Menggunakan BRI Kartu Kredit

JawaPos.com - Mobilitas tinggi dengan kendaraan pribadi tentu menuntut pengelolaan pengeluaran yang cermat, terutama untuk kebutuhan bahan bakar sehari-hari.

Bagi Anda yang sering beraktivitas di jalan, mengisi BBM di SPBU sudah menjadi rutinitas wajib yang menghabiskan porsi cukup besar dari anggaran bulanan.

Namun, bagaimana jika aktivitas rutin ini justru bisa memberikan keuntungan lebih bagi dompet Anda? Kabar baik bagi seluruh pengguna BRI Kartu Kredit, kini Anda bisa merasakan pengalaman mengisi bahan bakar yang jauh lebih hemat dan menguntungkan melalui program promo terbaru.

Manfaatkan Promo Cashback untuk Kebutuhan Mobilitas Anda

BRI kembali menghadirkan solusi cerdas untuk mendukung kebutuhan harian nasabahnya. Selama periode promo berlangsung hingga 31 Juli 2026, Anda berkesempatan untuk memperoleh cashback sebesar Rp20.000 untuk setiap transaksi pengisian BBM di seluruh merchant SPBU yang berpartisipasi.

Promo ini dirancang khusus untuk memberikan nilai tambah bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi dan rutin melakukan pengisian bahan bakar menggunakan kartu kredit.

Dengan memanfaatkan penawaran ini, setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk perjalanan harian menjadi lebih bernilai karena adanya pengembalian dana yang masuk kembali ke akun Anda.

Syarat dan Ketentuan Mudah

Agar bisa menikmati keuntungan cashback ini, terdapat beberapa ketentuan sederhana yang perlu diperhatikan:

● Nilai Transaksi: Promo berlaku untuk transaksi minimal Rp400.000 dalam satu kali struk pembayaran.

● Jenis Kartu: Penawaran ini berlaku untuk seluruh pemegang BRI Kartu Kredit Reguler. Perlu diingat bahwa promo tidak berlaku bagi pengguna BRI Co-Branding Card maupun Corporate Card.

● Metode Pembayaran: Cashback hanya berlaku untuk transaksi card present (kartu fisik) di seluruh merchant yang terdaftar dengan kategori SPBU.

● Kuota Promo: Anda dapat menikmati cashback ini maksimal sebanyak 3 kali per user selama satu siklus program berlangsung.

Mekanismenya sangat praktis. Anda hanya perlu mengunjungi SPBU pilihan yang menerima pembayaran BRI Kartu Kredit, lakukan pengisian BBM dengan nominal minimal Rp400.000, dan selesaikan pembayaran menggunakan BRI Kartu Kredit Anda secara langsung.

Jika semua syarat terpenuhi, cashback akan diberikan sesuai dengan mekanisme program yang berlaku.

Mengapa Mengandalkan BRI Kartu Kredit untuk Kebutuhan Harian?