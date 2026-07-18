BRI Hadirkan Kebersamaan, Gelar Nobar Piala Dunia 2026 Dari Medan hingga Jakarta

JawaPos.com - Piala Dunia selalu menjadi momen yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Euforia pertandingan, aksi para pemain bintang, hingga semangat mendukung tim favorit kerap menciptakan pengalaman yang sulit dilupakan.

Namun bagi BRI, kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir lewat pertandingan di atas lapangan. Melalui rangkaian acara Nobar Piala Dunia 2026, BRI menghadirkan pengalaman eksklusif yang mempertemukan nasabah premium dan mitra bisnis dalam suasana hangat, santai, dan penuh kebersamaan.

Acara ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus ruang untuk mempererat hubungan dengan Pribadi Istimewa BRI Private, Pribadi Terpilih BRI Prioritas, merchant partner, serta berbagai mitra bisnis yang selama ini tumbuh bersama BRI.

Lebih dari Sekadar Nobar, Ada Momen Kebersamaan yang Dibangun BRI

Di tengah antusiasme menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, BRI menghadirkan suasana yang terasa berbeda. Kehadiran jajaran manajemen yang membaur langsung dengan para tamu undangan menciptakan atmosfer yang hangat dan akrab tanpa sekat.

Tak hanya menjadi tempat untuk menyaksikan pertandingan bersama, acara ini juga menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan berbagai pihak dalam suasana yang lebih santai. Percakapan ringan, berbagi pengalaman, hingga membangun koneksi baru menjadi bagian dari momen yang tercipta sepanjang acara berlangsung.

Nuansa kekeluargaan yang hadir membuat Nobar Piala Dunia 2026 terasa lebih bermakna dibanding sekadar menyaksikan pertandingan dari layar besar.

Pengalaman Menonton yang Dikemas Lebih Interaktif dan Berkesan

Keseruan acara tidak berhenti saat pertandingan dimulai. BRI menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang membuat suasana semakin hidup dan penuh energi.

Para tamu disuguhkan aksi memukau dari football freestyler profesional nasional yang berhasil menarik perhatian sejak awal acara. Kemeriahan kemudian berlanjut melalui berbagai sesi kuis dan games interaktif yang mengundang partisipasi para tamu.

Gelak tawa, sorak sorai, dan semangat kebersamaan terasa di berbagai sudut ruangan. Setelah pertandingan berakhir, suasana hangat tetap berlanjut melalui sesi mingle dan breakfast yang menjadi kesempatan bagi para tamu untuk saling berbincang dan mempererat hubungan.