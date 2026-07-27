Minat Menabung Haji Meningkat, Tabungan Haji Mega Syariah Tumbuh 12 Persen

JawaPos.com – Minat masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji melalui layanan perbankan syariah terus meningkat. Bank Mega Syariah mencatat pertumbuhan positif pada produk Tabungan Haji. Hingga Juni 2026, volume Tabungan Haji Bank Mega Syariah tumbuh lebih dari 12 persen secara tahunan (year on year/YoY), sementara jumlah rekening atau Number of Account (NoA) meningkat lebih dari 5 persen YoY.

Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo mengatakan, secara year to date (YtD), Tabungan Haji Bank Mega Syariah juga masih mencatat pertumbuhan positif sekitar 5,3 persen.

"Tabungan Haji menjadi salah satu produk strategis Bank Mega Syariah dalam memperkuat dana murah sekaligus mendukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perseroan. Potensi ekosistem haji masih sangat besar karena kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji bersifat jangka panjang dan berkelanjutan," kata Yuwono, Senin (27/7).

Menurut dia, tren positif tersebut tidak lepas dari upaya perseroan memberikan nilai tambah kepada nasabah. Salah satunya melalui program loyalitas Poin Haji Berkah Mega Syariah yang telah berlangsung sejak April 2025.

Dalam program tersebut, Bank Mega Syariah menyerahkan hadiah utama berupa Voucher Haji Khusus/Plus senilai Rp245 juta kepada Mardiah, nasabah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang City. Penyerahan hadiah dilakukan pada Kamis (23/7) di Banking Hall KCU Menara Mega Syariah, Jakarta.

Sebelumnya, perseroan telah menyelesaikan proses pengundian tahap keempat sekaligus menentukan pemenang Grand Prize untuk periode 1 April 2025 hingga 31 Mei 2026. Proses pengundian dilakukan secara luring dan disaksikan notaris, saksi dari Kementerian Sosial RI, serta Dinas Sosial DKI Jakarta.

Selain hadiah utama, Bank Mega Syariah juga menyerahkan hadiah berupa voucher umrah senilai Rp29,2 juta dan sepeda motor Honda Scoopy Stylish/Prestige kepada pemenang lainnya. Penentuan pemenang dilakukan melalui pengundian berdasarkan kriteria program, termasuk jumlah poin dan saldo nasabah.

"Program Poin Haji Berkah merupakan bentuk apresiasi kami kepada nasabah yang telah konsisten merencanakan ibadah haji bersama Bank Mega Syariah. Melalui hadiah Grand Prize berupa Voucher Haji Khusus/Plus ini, kami berharap dapat semakin memotivasi masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini," ujar Yuwono.

Perkuat Ekosistem Haji Sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), Bank Mega Syariah terus memperkuat perannya dalam ekosistem haji nasional.