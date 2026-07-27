Gaji Pas-pasan, Apakah Masih Bisa Kredit HP Tanpa Uang Muka?

JawaPos.com - HP kini bukan lagi sekadar alat komunikasi. Bagi banyak orang, perangkat ini sudah menjadi kebutuhan untuk bekerja, belajar, berjualan online, hingga mengakses layanan digital sehari-hari. Sayangnya, tidak semua orang memiliki dana yang cukup untuk membeli HP baru secara tunai. Karena itu, banyak yang mulai mencari kredit HP tanpa uang muka sebagai alternatif agar tidak perlu mengeluarkan biaya besar di awal.

Kabar baiknya, fasilitas tersebut memang tersedia di beberapa layanan pembiayaan digital. Namun, sebelum mengajukan kredit, pastikan keputusan tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi keuangan agar cicilan tetap nyaman dibayar setiap bulan.

Pastikan Cicilan Sesuai Kemampuan Finansial

Tidak adanya uang muka memang dapat meringankan pengeluaran di awal. Meski begitu, kamu tetap perlu memperhitungkan kemampuan membayar cicilan hingga lunas.

Sebelum mengajukan kredit, coba hitung kembali seluruh pengeluaran rutin setiap bulan.

Pastikan cicilan HP tidak mengganggu kebutuhan utama seperti biaya makan, transportasi, tempat tinggal, maupun tabungan dan dana darurat. Dengan perencanaan yang baik, cicilan dapat menjadi lebih mudah dikelola tanpa membebani kondisi keuangan.

Pilih HP Sesuai Kebutuhan

Saat melihat banyak pilihan HP di pasaran, mungkin muncul keinginan untuk membeli seri dengan spesifikasi tertinggi. Padahal, belum tentu semua fitur tersebut benar-benar dibutuhkan.

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Jika HP digunakan untuk bekerja, belajar, atau aktivitas sehari-hari, memilih perangkat yang sesuai kebutuhan sering kali menjadi keputusan yang lebih bijak. Selain membuat cicilan lebih ringan, kamu juga bisa menghindari pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan.

Gunakan Fasilitas Kredit Secara Bijak

Saat ini tersedia berbagai layanan pembiayaan digital yang memungkinkan pengguna melakukan kredit HP tanpa uang muka sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kemudahan tersebut sebaiknya tetap diimbangi dengan kebiasaan finansial yang sehat. Hindari mengambil cicilan di luar kemampuan bayar dan usahakan selalu membayar tagihan sebelum jatuh tempo agar riwayat kredit tetap terjaga dengan baik.

Kredit HP Tanpa Uang Muka di Kredivo

Salah satu layanan yang dapat digunakan adalah Kredivo. Untuk transaksi cicilan, Kredivo tidak mengenakan uang muka sehingga pengguna tidak perlu menyiapkan DP sesuai limit dan ketentuan akun yang dimiliki.