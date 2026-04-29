Beli Barang Pakai Kredivo tapi Mau Batal? Begini Caranya

Ilustrasi diperankan oleh model. (Istimewa).
JawaPos.com - Anda mungkin pernah mengalami situasi ini. Sedang sibuk mengurus rumah, tapi sambil memesan wajan lewat aplikasi. Karena terganggu tangisan anak, ukuran yang dipilih malah keliru. Detik berikutnya, notifikasi pembayaran via PayLater sudah masuk.
Jangan panik. Kesalahan kecil seperti ini wajar terjadi. Yang terpenting, Anda tahu langkah tepat untuk membatalkannya. Lima poin berikut memandu Anda memahami cara membatalkan transaksi Kredivo dengan kepala dingin.
Kenali Dulu, Merchant yang Memegang Kunci Pembatalan
Setelah kode OTP masuk, sistem tidak bisa membatalkan pesanan secara otomatis. Kewenangan penuh ada pada toko atau merchant tempat Anda berbelanja. Ini aturan baku yang berlaku di hampir semua platform.
Pahami bahwa cara membatalkan transaksi Kredivo selalu diawali dari komunikasi dengan penjual. Jangan menunggu sistem berproses sendiri. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang pesanan dihentikan sebelum dikirim ke alamat Anda.
Hubungi Penjual Segera, Jangan Tunda
Waktu sangat berharga dalam situasi ini. Langsung buka aplikasi tempat Anda berbelanja, cari menu bantuan atau chat dengan penjual. Sampaikan dengan sopan bahwa ada kesalahan dalam pesanan.
Simpan bukti percakapan tersebut. Tangkapan layar atau nomor tiket bisa jadi penyelamat jika ada kendala di kemudian hari. Catat juga jam dan tanggal kontak, agar mudah dilacak saat follow up.
Bayangkan Limit Seperti Uang Tunai di Dompet Dapur
Mengerti proses pengembalian limit tidak perlu rumit. Anggap saja limit PayLater seperti uang tunai di dompet dapur Anda. Saat dipakai belanja, uang itu keluar. Jika barang dikembalikan, uangnya masuk lagi ke dompet, tapi butuh waktu untuk dihitung dan dicatat ulang.
Begitu pula dengan limit. Setelah merchant menyetujui pembatalan, sistem memerlukan waktu tujuh hingga empat belas hari kerja untuk memulihkan limit Anda. Proses ini bukan kesalahan teknis, melainkan prosedur sinkronisasi data antar sistem.
Pantau Aplikasi, Pastikan Status Berubah
Jangan berasumsi pembatalan sudah selesai hanya karena penjual bilang "oke". Buka aplikasi secara berkala, cek apakah status pesanan sudah berubah menjadi "Dibatalkan" atau "Refunded".
Jika tagihan masih muncul padahal sudah ada konfirmasi batal, jangan diabaikan. Hubungi kembali merchant untuk memastikan notifikasi pembatalan sudah terkirim ke sistem pembayaran. Tindakan proaktif ini melindungi rekam jejak keuangan Anda.
