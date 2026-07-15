Harga Minyak Dunia Melonjak Akibat Ancaman Serangan AS ke Iran

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali naik pada perdagangan Rabu (15/7) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan meluncurkan serangan lanjutan ke Iran.

Kondisi tersebut keluar beberapa jam setelah Amerika Serikat (AS) resmi memberlakukan kembali blokade terhadap pelayaran Republik Islam tersebut di Selat Hormuz.

Dilansir Investing, Kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,89 poin atau 1,04 persen menjadi USD 86,31 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 1,16 atau 1,46 persen menjadi USD 80,51 per barel.

Dilansir Bloomberg, Trump menegaskan bahwa serangan terhadap Iran akan terus berlanjut. Ia bahkan mengancam bahwa AS kemungkinan akan membom pembangkit listrik dan jembatan-jembatan di Iran pekan depan jika Teheran menolak untuk kembali ke meja perundingan.

Adapun, AS memberlakukan kembali blokade laut mulai pukul 16.00 waktu Washington, berselang satu jam setelah pasukan militer Amerika meluncurkan gelombang serangan udara baru ke target-target Iran. Operasi militer tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan Iran dalam menyerang kapal-kapal dagang komersial di selat tersebut.

"Masih banyak ketidakpastian. Apakah kita sedang berada dalam kondisi perang? Apakah AS akan mampu mengendalikan Selat Hormuz dan memungkinkan kapal-kapal selain milik Iran melintas? Hingga hari ini, tidak ada kapal yang bisa melewati jalur itu,” ujar Spesialis energi di TP ICAP Group Plc, Scott Shelton.

Selama sebulan terakhir, negara-negara produsen minyak di Teluk Persia sempat meningkatkan pemasaran minyak mentah setelah adanya perjanjian damai sementara yang meredakan kekhawatiran terhadap ekspor.

Uni Emirat Arab menjadi salah satu negara yang paling berhasil meningkatkan pengiriman minyak dengan memanfaatkan kapal tanker pengumpan yang berlayar tanpa menyalakan transponder atau sistem identifikasi otomatis.