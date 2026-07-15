Teheran Sebut Serangan Terbaru AS ke Iran Tewaskan 30 Warga Sipil

JawaPos.com - Teheran melaporkan lebih dari 30 warga sipil tewas dalam serangan terbaru Amerika Serikat di wilayah selatan Iran.

Pemerintah Iran menyebut para korban merupakan warga sipil yang menjadi sasaran dampak serangan.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump justru mengancam akan meningkatkan operasi militer jika Teheran tidak kembali ke meja perundingan.

Juru bicara Pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani mengatakan, korban jiwa berasal dari serangan yang menghantam wilayah selatan negara itu pada Rabu (15/7).

"Lebih dari 30 warga sipil telah tewas dalam serangan terbaru di wilayah selatan Iran," tulis Mohajerani melalui akun X, dikutip Rabu (15/7).

Meski demikian, ia tidak mengungkap lokasi pasti maupun rincian identitas para korban. Klaim tersebut juga belum dapat diverifikasi secara independen.

Di sisi lain, Gubernur Provinsi Bushehr mengatakan serangan AS juga menghantam tiga titik di Kota Bushehr pada Rabu (15/7) pagi waktu setempat.

Berdasarkan laporan Kantor Berita Fars, tidak ada korban luka dalam serangan di wilayah tersebut.

Pernyataan Teheran muncul setelah Donald Trump pada Selasa menegaskan bahwa serangan militer terhadap Iran akan terus berlanjut dan bahkan diperluas.