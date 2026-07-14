Harga Solar Khusus Nelayan Disambut Positif, Usaha Perikanan Makin Efisien

Ilustrasi SPBN. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi pelaku usaha perikanan sebesar Rp 15.000 per liter.
Kebijakan tersebut diputuskan setelah rapat bersama jajaran menteri bidang perekonomian yang dipimpin Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7).
Keputusan itu disambut positif oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI).
Organisasi tersebut menilai kebijakan penyesuaian harga BBM khusus bagi nelayan menjadi langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor kelautan sekaligus memperkuat industri perikanan nasional.
Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengatakan penurunan harga solar menjadi kabar baik bagi para nelayan yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional saat melaut.
Menurut dia, BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan.
Karena itu, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi usaha, memperkuat daya saing, serta mendongkrak kesejahteraan nelayan.
"Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menghadirkan kebijakan konkret untuk meringankan beban biaya operasional nelayan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas penangkapan ikan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia," kata Riswanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/7).
Riswanto juga menilai, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam memberikan perhatian terhadap sektor kelautan dan perikanan.
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