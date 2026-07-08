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Antara
Kamis, 9 Juli 2026 | 03.04 WIB

Tony Blair Bawa Sinyal Positif bagi Danantara, Rosan: Investor Global semakin Melirik Indonesia

Mantan PM Inggris,Tony Blair, diterima oleh CEO Danantara Rosan Roeslani saat berkunjung ke kantor Danantara. (Istimewa) - Image

Mantan PM Inggris,Tony Blair, diterima oleh CEO Danantara Rosan Roeslani saat berkunjung ke kantor Danantara. (Istimewa)

JawaPos.com - Danantara kembali mendapat sorotan dari kalangan investor internasional. Kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ke kantor Danantara dinilai menjadi sinyal positif bagi iklim investasi Indonesia sekaligus membuka peluang masuknya lebih banyak modal asing ke berbagai proyek strategis nasional.

"Minat investor global terhadap Indonesia sangat besar," ujar CEO Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Rabu (8/7). Menurutnya, antusiasme yang disampaikan Tony Blair menunjukkan Indonesia kini berada dalam perhatian investor dunia yang tengah mencari peluang investasi jangka panjang.

Rosan mengatakan, kehadiran Tony Blair ke kantor Danantara pada Selasa (7/7) membawa pesan positif terkait prospek investasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Blair menyampaikan bahwa banyak investor internasional menunjukkan ketertarikan untuk menjajaki kolaborasi investasi di Tanah Air.

Menurut Rosan, pembentukan Danantara oleh pemerintah telah menghadirkan mekanisme yang dinilai kredibel oleh investor asing. Lembaga tersebut kini dipandang sebagai salah satu pintu masuk utama bagi modal internasional yang ingin berpartisipasi dalam berbagai proyek strategis nasional.

Ia menjelaskan, tingginya minat investor tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan di tengah dinamika ekonomi global. Karena itu, Danantara akan terus mengawal peluang tersebut melalui pelaksanaan berbagai proyek yang telah disiapkan.

"Danantara siap menjadi jembatan bagi modal internasional," kata Rosan.

Rosan juga menyebut sentimen pasar terhadap langkah-langkah pemerintah saat ini berada dalam kondisi positif. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya investor asing yang mulai menjalin komunikasi dengan Danantara untuk membahas peluang kerja sama.

Ia menyampaikan bahwa dukungan dari Tony Blair turut memberikan keyakinan tambahan bagi investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Menurutnya, para investor tidak hanya melihat peluang jangka pendek, tetapi juga prospek investasi dalam jangka panjang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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