Pegadaian Gelar Sales Town Hall 2026 Untuk Akselerasi Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

JawaPos.com – Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat lini bisnis dan menyelaraskan visi korporasi di bawah ekosistem Danantara Indonesia, PT Pegadaian (Persero) sukses menyelenggarakan forum strategis Sales Town Hall 2026, bertempat di Pegadaian Tower Jakarta.

Berlangsung selama dua hari mulai dari tanggal 29 Juni hingga 30 Juni 2026, agenda berskala nasional ini dirancang khusus sebagai wadah penyelarasan dan pembekalan bagi tenaga penjualan (sales) Pegadaian sebagai ujung tombak Perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis global.

Kegiatan yang mengumpulkan 125 top sales performers dari berbagai wilayah operasional di Indonesia ini mengusung tema besar "Beyond Targets, Beyond Limits". Tagline ini bukan sekadar slogan, melainkan simbol komitmen manajemen untuk mendorong para Insan Sales keluar dari zona nyaman mereka.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai pemantik semangat para Sales agar terus berupaya menembus batas target yang ditentukan.

“Melalui kegiatan ini, kami berusaha memotivasi tenaga pemasar untuk terus berkarya dan berkontribusi, serta tidak cepat puas pada pencapaian target, melainkan berani menembus batas prestasi yang lebih tinggi. Dengan menanamkan pola pikir tanpa batas (mindset juara), harapannya setiap individu mampu menghadapi dinamika tantangan pasar baru dengan optimal,” ujar Selfie.

Tidak hanya itu, Pegadaian juga berupaya merevolusi peran tim sales di lapangan, bukan hanya sekadar menjual produk, tetapi bertindak sebagai konsultan terpercaya yang mampu memberikan solusi bisnis nyata bagi nasabah. Langkah “solution-oriented” ini diyakini akan mendongkrak volume penjualan, loyalitas tim BPO Penjualan, serta kualitas layanan interaktif di masa depan secara signifikan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan dalam sesi Keynote Speech memberikan apresiasi tinggi sekaligus suntikan motivasi bagi para peserta agar terus mengobarkan energi juara dalam melayani masyarakat.

“Sebagai garda terdepan Pegadaian, Insan Sales memiliki kesempatan untuk, berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat. Setiap interaksi di lapangan adalah manifestasi dan investasi hubungan jangka panjang. Ketika kita bergerak dengan empati dan melayani sepenuh hati, kita tidak hanya sedang mengejar target bisnis, melainkan sedang membangun masa depan finansial masyarakat Indonesia yang lebih kuat,” jelas Damar.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam merawat loyalitas pegawai, Sales Town Hall 2026 juga menjadi panggung penghargaan bertajuk Awarding: Sales National Champions. Manajemen memberikan reward khusus kepada 14 orang tenaga sales terbaik atas dedikasi dan performa gemilang mereka sepanjang tahun 2025.

Penghargaan tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya Best Inspiring Sales Professional Fronting 2025, Best Performance Sales Professional Fronting 2025, Dedication Sales Professional Fronting 2025, Best Inspiring Customer Relationship Officer 2025, Best Performance Customer Relationship Officer 2025, dan Dedication Customer Relationship Officer 2025.