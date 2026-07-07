Restrukturisasi Besar, Microsoft PHK 4.800 Karyawan

JawaPos.com - Microsoft melakukan efisiensi besar-besaran dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 4.800 karyawan atau sekitar 2,1 persen dari total tenaga kerja globalnya.

Langkah itu menjadi bagian dari restrukturisasi bisnis, terutama di divisi game Xbox, sekaligus upaya perusahaan meningkatkan profitabilitas setelah bertahun-tahun menggelontorkan investasi besar.

Seperti dilansir dari Reuters, dari total PHK tersebut sekitar 3.200 posisi berasal dari divisi Xbox. Sebanyak 1.600 karyawan diberhentikan pada hari yang sama ketika pengumuman restrukturisasi dilakukan.

Meski telah menghabiskan puluhan miliar dolar AS untuk memperkuat bisnis game, termasuk mengakuisisi Activision Blizzard, Microsoft masih kesulitan mengejar dominasi PlayStation milik Sony maupun Nintendo di pasar konsol.

Kondisi tersebut mendorong perusahaan meninjau ulang strategi bisnis Xbox. Microsoft kini semakin berfokus mendistribusikan game ke berbagai platform, alih-alih mengandalkan game eksklusif untuk meningkatkan penjualan konsol Xbox.

Dalam memo internal kepada karyawan, Kepala Xbox yang baru, Asha Sharma, mengungkapkan restrukturisasi akan mencakup pelepasan empat studio pengembang game. Compulsion Games, pengembang South of Midnight, serta Double Fine Productions, studio di balik Psychonauts, akan berdiri sebagai studio independen.

Sementara itu, Ninja Theory dan Undead Labs akan dipisahkan untuk melanjutkan pengembangan waralaba andalan mereka, yakni Senua dan State of Decay 3.

Di sisi lain, manajemen Arkane Studios, yang dikenal sebagai pengembang Dishonored dan saat ini mengerjakan game Blade dari Marvel, telah memulai konsultasi dengan serikat pekerja di Prancis untuk membahas berbagai opsi terkait restrukturisasi.