Demam Pesta Bola Piala Dunia 2026 Merambah Pasar Kripto, Platform Mulai Gelar Program Trading

Euforia Pesta Bola Dunia 2026, industri kripto dorong aktivitas trading. (Istimewa)
JawaPos.com - Euforia Pesta Bola Piala Dunia 2026 mulai merambah industri aset kripto. Sejumlah platform perdagangan aset digital memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar di dunia untuk menghadirkan berbagai program yang ditujukan meningkatkan aktivitas trading sekaligus menarik partisipasi pengguna.
Salah satu program yang diluncurkan adalah kompetisi trading Trade for Glory 2026 yang diselenggarakan platform investasi aset kripto Pintu. Kompetisi ini berlangsung selama periode Pesta Bola Dunia 2026 dengan total hadiah senilai Rp 150 juta, sekaligus mengadopsi mekanisme penilaian yang terhubung dengan perjalanan negara-negara peserta turnamen.
Presiden Direktur Pintu Andy Putra mengatakan, konsep tersebut dirancang agar pengalaman trading tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga memanfaatkan momentum olahraga yang tengah menjadi perhatian dunia.
"Trade for Glory 2026 adalah cara kami menghadirkan pengalaman trading yang lebih dari sekadar transaksi biasa. Dengan memadukan semangat kompetisi Pesta Bola Dunia 2026, kami ingin menggabungkan euforia Pesta Bola Dunia 2026 dengan kemampuan mengasah strategi dan disiplin trading aset kripto secara terukur," ujar Andy, Senin (6/7).
Pendaftaran kompetisi telah dibuka sejak 16 Juni 2026. Sementara itu, perhitungan poin berlaku surut mulai 11 Juni hingga 20 Juli 2026. Dalam skema kompetisi tersebut, peserta mengumpulkan poin berdasarkan volume transaksi pada token yang telah dikelompokkan ke dalam empat grup yang merepresentasikan negara-negara peserta Pesta Bola Dunia 2026.
Setiap transaksi senilai Rp 100.000 di Pintu maupun Pintu Pro menghasilkan satu poin, sedangkan transaksi di Pintu Futures memperoleh satu poin untuk setiap volume perdagangan sebesar USD 10.
Perhitungan kategori Spot dan Futures dilakukan secara terpisah sehingga peserta berpeluang meraih hadiah pada kedua kategori. Salah satu mekanisme yang membedakan kompetisi ini adalah penerapan Final Multiplier.
Apabila salah satu negara dalam grup token yang dipilih peserta berhasil mencapai partai final Pesta Bola Dunia 2026, seluruh poin yang telah dikumpulkan dari grup tersebut sejak awal kompetisi akan dikalikan 3,5 kali. Pengumuman pengali poin tersebut dijadwalkan mengikuti agenda resmi turnamen yang diperkirakan berlangsung pada 16 Juli 2026.
Penyelenggara menyediakan total hadiah Rp 150 juta yang dibagi ke dalam dua kategori, yakni Rp 100 juta untuk transaksi Spot melalui Pintu dan Pintu Pro, serta Rp 50 juta untuk kategori Pintu Futures. Hadiah diberikan dalam bentuk SPYX, tokenized Exchange-Traded Fund (ETF) yang merepresentasikan indeks saham S&P 500 dan dapat diperdagangkan di dalam aplikasi.
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