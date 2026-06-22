Bukan Cuma Kripto, Tokenisasi Saham dan Emas Kini Jadi Sorotan Investor Global

JawaPos.com - Kapitalisasi pasar tokenisasi aset atau Real-World Assets (RWA) disebut telah menembus USD 32,38 miliar pada pertengahan 2026. Angka itu melonjak hampir 18 kali lipat dibanding awal 2024.

Pertumbuhan pesat ini menunjukkan bahwa tokenisasi aset semakin menjadi salah satu tren investasi kripto yang paling diperhatikan, baik oleh investor ritel maupun institusi keuangan global.

Data RWA.xyz sebagaimana dikutip dari Pintu Academy, per 17 Juni 2026 menunjukkan nilai pasar aset yang ditokenisasi telah mencapai USD 32,38 miliar. Angka tersebut meningkat drastis dari sekitar USD 1,8 miliar pada awal 2024, menandakan percepatan adopsi teknologi blockchain dalam dunia investasi.

Lonjakan tersebut tidak hanya didorong perkembangan industri kripto, tetapi juga oleh masuknya sejumlah lembaga keuangan terbesar dunia ke sektor ini.

Nama-nama seperti BlackRock, JPMorgan, dan Goldman Sachs kini tercatat aktif mengembangkan berbagai inisiatif tokenisasi aset, sebuah sinyal bahwa teknologi ini mulai dianggap sebagai fondasi infrastruktur keuangan masa depan.

Apa Itu Tokenisasi Aset dan Mengapa Sedang Naik Daun? Tokenisasi aset merupakan proses mengubah kepemilikan aset dunia nyata menjadi token digital yang berjalan di jaringan blockchain. Aset yang dapat ditokenisasi mencakup saham, obligasi, emas, properti, hingga instrumen keuangan lainnya.

Setiap token umumnya mewakili nilai aset dasar dengan rasio 1:1, sehingga investor dapat memperoleh eksposur terhadap aset tersebut dalam bentuk digital. Konsep ini menawarkan sejumlah keunggulan dibanding mekanisme investasi konvensional.

Transaksi dapat dilakukan lebih cepat, perdagangan tersedia selama 24 jam sehari sepanjang pekan, serta seluruh aktivitas tercatat secara transparan di blockchain. Di tengah meningkatnya minat terhadap aset digital, tokenisasi dianggap mampu menjembatani dunia keuangan tradisional dengan ekosistem kripto yang berkembang pesat.