Pensiunan jadi Kelompok Rentan Penipuan, TASPEN Beri Tips Tingkatkan Kewaspadaan

Pensiunan jadi kelompok rentan terhadap kejahatan keuangan. (Freepik/namii9)
JawaPos.com - PT TASPEN (Persero) mengimbau seluruh peserta dan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.
“Kami mengimbau peserta dan masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipastikan keabsahannya,” kata Corporate Secretary TASPEN, Henra, dikutip Sabtu (4/7).
Henra menjelaskan, berbagai modus penipuan yang terdeteksi di antaranya penggunaan akun media sosial palsu, pesan melalui WhatsApp, penyebaran tautan phishing, serta pemalsuan surat atau dokumen resmi.
Di samping itu, modus penipuan yang berkembang juga mencakup pemanfaatan teknologi akal imitasi (AI) untuk membuat konten, gambar, suara, maupun video yang menyerupai identitas resmi perusahaan.
Perusahaan pun menemukan modus penipuan berupa penawaran program penyaluran dana bantuan bagi pensiunan melalui kanal komunikasi tidak resmi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
TASPEN menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah meminta peserta untuk membayar biaya administrasi tertentu, mengirimkan kode OTP, PIN, kata sandi, maupun data rahasia lainnya untuk memperoleh layanan atau manfaat program.
Henra menggarisbawahi perlindungan peserta merupakan salah satu prioritas utama TASPEN dalam menghadapi meningkatnya berbagai modus kejahatan digital yang memanfaatkan nama perusahaan.
Sebagai bentuk perlindungan kepada peserta, TASPEN mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip "Tahan, Pastikan, Laporkan" dalam menyikapi setiap informasi yang diterima.
Masyarakat diharapkan menahan diri untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar, memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi TASPEN, serta melaporkan akun atau pihak yang terindikasi melakukan penipuan.
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