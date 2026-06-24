KPK Serahkan Aset senilai Rp 153 Miliar Hasil Rampasan Kasus Investasi Fiktif Antonius Kosasih ke Taspen

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan uang senilai Rp 153 miliar kepada PT Taspen (Persero), yang berasal dari hasil rampasan aset mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANS Kosasih), dalam perkara dugaan investasi fiktif. Penyerahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian yang dialami PT Taspen.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto menyerahkan secara langsung aset rampasan tersebut kepada Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6).

Mungki menjelaskan, dana yang diserahkan merupakan bagian dari uang sitaan sekaligus uang pengganti yang dibebankan kepada ANS Kosasih dalam perkara tersebut.

"Dari jumlah uang yang disita dan juga menjadi bagian dari uang pengganti, ada uang sejumlah Rp 153.613.488.054," kata Mungki.

Ia menyatakan, dana tersebut telah masuk ke rekening PT Taspen dan proses administrasi penyerahannya akan segera diselesaikan melalui penandatanganan berita acara pelaksanaan.

Menurut Mungki, total Rp 153,6 miliar tersebut berasal dari lima barang bukti berupa uang tunai. Rinciannya meliputi barang bukti nomor 915 sebesar Rp 40 juta, nomor 916 sebesar Rp 2.465.488.054, nomor 951 sebesar Rp 108 juta, nomor 963 sebesar Rp 1 miliar, serta nomor 971 senilai Rp 150 miliar.

"Sehingga jumlah keseluruhan yang tadi adalah Rp 153 miliar," jelasnya.