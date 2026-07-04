​Menebar Senyum di Ujung Timur Jawa: Pertamina Hadirkan Semangat Baru bagi Anak-Anak Banyuwangi

JawaPos.com – Suasana hangat dan penuh keceriaan mewarnai halaman kantor Integrated Terminal Tanjungwangi, Banyuwangi.

Di balik kesibukan operasional penyaluran energi, PT Pertamina (Persero) bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus meluangkan waktu untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui program Seragam Sekolah Bersama Pertamina (SESAMA) dan Pertamina Berkah.

Bertepatan dengan hari Jumat penuh berkah (3/6/2026), Pertamina mewujudkan kepedulian sosial dengan menyerahkan 200 paket bantuan pendidikan yang terdiri dari paket seragam, sepatu dan perlengkapan sekolah, serta santunan berupa uang tunai kepada siswa tingkat SD dan SMP.

Para penerima manfaat berasal dari 4 yayasan di Jawa Timur, yakni Yayasan Salafiyah Syafi'iyah As'adiyah Ibrahimy, Yayasan Darussalam, Yayasan Syamsul Huda, serta Yayasan Datuk Abdurrahim Bauzir.

PT Pertamina (Persero) bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus meluangkan waktu untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui program Seragam Sekolah Bersama Pertamina (SESAMA) dan Pertamina Berkah. (Istimewa)

Bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi ratusan penerima manfaat, sehingga dapat belajar dengan lebih tenang tanpa membebani orang tua. Apalagi saat menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan sekolah yang seharusnya menjadi prioritas, terkadang terkalahkan dengan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.

​Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochammad Iriawan, mengungkapkan bahwa program ini adalah wujud nyata kepedulian Pertamina untuk mendukung generasi penerus bangsa.

"Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Kami di Pertamina hadir tidak hanya untuk menyalurkan energi secara fisik, tetapi juga menyalurkan semangat dan harapan bagi anak-anak kita yang membutuhkan. Semoga bantuan ini menjadi penyemangat bagi adik-adik di Banyuwangi untuk terus belajar dengan tekun dan meraih cita-cita setinggi mungkin," ujar Mochamad Iriawan dengan penuh kehangatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyaluran santunan kepada takmir masjid serta kaum dhuafa yang berada di sekitar wilayah operasional Integrated Terminal Tanjungwangi, sebagai wujud syukur dan kepedulian Pertamina untuk terus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat sekitar.​Kegiatan sosial dilaksanakan di sela-sela agenda kunjungan kerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, ke Integrated Terminal Tanjungwangi. Kunjungan tersebut untuk memastikan fasilitas penerimaan, penyimpanan dan penyaluran energi di ujung timur Pulau Jawa dan sekitarnya, beroperasi secara optimal dalam mendukung kelancaran distribusi BBM dan LPG.

​Bagi Pertamina, energi bukan hanya soal bahan bakar yang menggerakkan mesin, tetapi juga tentang energi positif yang menggerakkan kehidupan sosial masyarakat.