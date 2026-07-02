Situasi Selat Hormuz Bergejolak, Pertamina Berupaya Datangkan Minyak ke Kilang Cilacap

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) memastikan terus memproses agar Kapal tanker raksasa Very Large Crude Carrier (VLCC) Pertamina Pride bisa melalui Selat Hormuz guna membawa minyak mentah ke Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, berharap seluruh kapal milik pertamina dapat keluar dengan selamat ditengah konflik di Timur Tengah.

“Kita berharap dengan kondisi Selat Hormuz yang masih juga bergejolak, kita juga berharap satu kapal kami lagi yaitu Pride,” ujar Baron saat ditemui di Jakarta, Kamis (2/7).

Baron mengatakan, Pertamina memastikan akan mengamati situasi di Selat Hormuz untuk melindungi keselamatan, awak, kargo, dan juga kapal. Untuk itu, ia mengatakan bahwa perusahaan terus memproses izin agar kapal tersebut dapat Selamat dan membawa energi ke Indonesia.

“Untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Dan saat ini karena Selat Hormuz juga memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda,” ujarnya.

Baron mengatakan, VLCC Pertamina Pride nantinya setelah keluar dari Selat Hormuz akan menuju Cilacap, Jawa Tengah untuk di proses lebih lanjut di Kilang Cilacap.