Pertamina Buka Rekrutmen Internship bagi Fresh Graduate, Pendaftaran Hingga 5 Juli 2026

JawaPos.com - Pertamina Group membuka rekrutmen Internship bagi mahasiswa yang sudah lulus kuliah. Pertamina menyediakan kesempatan kepada 400 lebih peserta untuk ditempatkan pada 21 entitas bisnis di bawah Pertamina Group.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Program Internship memberikan kesempatan kepada fresh graduate yang ingin mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan Pertamina Group.

“Program Internship terbuka bagi seluruh lulusan perguruan tinggi yang ingin berkembang bersama Pertamina Group.” ujar Muhammad Baron.

Periode pendaftaran berlangsung pada 1 - 5 Juli 2026. Informasi resmi rekrutmen dapat diakses melalui http://recruitment.pertamina.com atau akun Instagram @pertamina dan @pertaminacareer.

Pertamina Group membuka rekrutmen Internship bagi mahasiswa yang sudah lulus kuliah. (Istimewa)

“Proses rekrutmen Pertamina Group sepenuhnya tidak dipungut biaya. Waspada terhadap informasi rekrutmen yang tidak resmi,” tegas Baron.

Bagi fresh graduate yang tertarik mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di dunia profesional bersama Pertamina bisa mendaftar dengan cara:

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1. Buat akun di 🔗recruitment.pertamina.com

2. Lengkapi data diri hingga 100%

3. Buka menu Lowongan Kerja

4. Pilih Internship dan lamar posisi yang paling sesuai dengan keinginan