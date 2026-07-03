Pertamina Gelar AJP 2026 untuk Jurnalis, ini Kategori Lombanya

JawaPos.com — PT Pertamina (Persero) mempertegas komitmennya dalam mendukung peran jurnalis media massa sebagai garda terdepan komunikasi publik perusahaan dengan kembali menggelar Apresiasi Jurnalistik Pertamina (AJP) 2026. AJP juga menjadi wujud nyata sinergi dan kolaborasi Pertamina dengan Jurnalis di seluruh wilayah kerja Pertamina.

Sebagai tanda dimulainya rangkaian AJP 2026, Pertamina menggelar Kick Off & Coaching Clinic AJP 2026 di Ballroom Grha Pertamina pada kamis 2 Juli 2026. Tak kurang dari 750 lebih jurnalis mengikuti kegiatan tersebut yang berlangsung secara hybrid. AJP 2026 mengusung tema "Energizing Innovation".

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menjelaskan tema tersebut mencerminkan perwujudan keyakinan untuk merangkul perubahan, kemampuan beradaptasi terhadap tantangan, dan fleksibilitas untuk menciptakan solusi yang mendorong keberlanjutan.

AJP tahun 2026 merupakan yang ke 23 tahun. Pertama kali, tahun 2003, dikenal dengan nama Pertamina Press Award. Selanjutnya tahun 2009 berubah dengan nama Anugrah Jurnalistik Pertamina atau lebih popular dengan nama AJP.

Menurut Baron, AJP hadir secara berkelanjutan dengan terus melakukan inovasi dan teroboson sesuai dinamika perubahan. Sehingga tahun 2026 menjadi Apresiasi Jurnalistik Pertamina.

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“Kolaborasi Pertamina dengan media tidak hanya sekadar anugerah, bukan hanya suatu penghargaan, tapi suatu kerja sama, kolaborasi dan engagement antara Pertamina dengan media yang bisa berdampak besar pada masyarakat,” ujar Baron. .

Baron menegaskan, bagi Pertamina, hubungan dengan media bukan lagi sekadar narasumber dan media, tapi sebuah kemitraan yang menghadirkan informasi yang akurat yang memberikan pemahaman kepada publik sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina.

“Apa yang dilakukan Pertamina bukan hanya untuk kepentingan Pertamina sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa,” imbuh Baron.

Di ajang AJP 2026, Pertamina juga akan memperkuat mekanisme dan proses mulai dari pendaftaran, penilaian, penjurian, hingga penentuan pemenang yang mengedepankan independensi, objektivitas, profesionalitas dan transparansi.