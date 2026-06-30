Indef Ungkap Cara Tangkal Dana Ilegal di Surat Utang Negara

JawaPos.com - Pemerintah disarankan untuk menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dana ilegal masuk ke dalam sistem perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, lembaga jasa keuangan dan korporasi harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dana yang bersumber dari tindak pidana masuk melalui surat utang negara ataupun surat utang lainnya.

“Lembaga keuangan berada di garis depan dalam mendeteksi dan mencegah masuknya dana illegal ke dalam sistem perekonomian,” ujar Esther kepada JawaPos.com, Selasa (30/6).

Esther mengatakan, pemerintah ataupun pihak terkait perlu menerapkan prinsip mengenali nasabah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui verifikasi investor secara menyeluruh, melacak sumber dana, dan memantau kewajaran transaksi.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan berbasis risiko guna menghalang dana illegal masuk ke dalam sistem perekonomian nasional.

“Pengawasan berbasis risiko dengan mengelompokan investor berdasarkan tingkat risiko pencucian uang, sehingga pengawasan dapat difokuskan pada transaksi bernilai tinggi atau nasabah berisiko tinggi,” ujarnya.