Indef Ungkap Cara Tangkal Dana Ilegal di Surat Utang Negara

Ilustrasi penukaran mata uang dolr AS di sebuah money changer.
JawaPos.com - Pemerintah disarankan untuk menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dana ilegal masuk ke dalam sistem perekonomian nasional.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, lembaga jasa keuangan dan korporasi harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dana yang bersumber dari tindak pidana masuk melalui surat utang negara ataupun surat utang lainnya.
“Lembaga keuangan berada di garis depan dalam mendeteksi dan mencegah masuknya dana illegal ke dalam sistem perekonomian,” ujar Esther kepada JawaPos.com, Selasa (30/6).
Esther mengatakan, pemerintah ataupun pihak terkait perlu menerapkan prinsip mengenali nasabah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui verifikasi investor secara menyeluruh, melacak sumber dana, dan memantau kewajaran transaksi.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan berbasis risiko guna menghalang dana illegal masuk ke dalam sistem perekonomian nasional.
“Pengawasan berbasis risiko dengan mengelompokan investor berdasarkan tingkat risiko pencucian uang, sehingga pengawasan dapat difokuskan pada transaksi bernilai tinggi atau nasabah berisiko tinggi,” ujarnya.
Lanjutnya, guna menghindari dana illegal, pemerintah juga dapat membentuk tim kepatuhan anti money laundering (AML) yang bertugas untuk memantau anomaly, menganalisis pola transaksi, dan menyaring investor terhadap daftar teroris yang dirilis pemerintah.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026