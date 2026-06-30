Penyaluran Beras SPHP Capai 392 ribu ton Hingga Juni 2026, Fokus ke Pasar Rakyat

JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatatkan penyaluran 392 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai Maret hingga 27 Juni 2026.

Angka itu berkisar 47,56 persen dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan, capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.

"Secara terata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas. Termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," jelasnya, dikutip Selasa (30/6).

Penyaluran beras juga terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama.

Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.

Maino mengatakan penyaluran beras SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi.

Namun, pasar rakyat menjadi prioritas karena menjadi barometer perkembangan harga beras di masyarakat.