Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Selasa, 30 Juni 2026 | 21.58 WIB

Penyaluran Beras SPHP Capai 392 ribu ton Hingga Juni 2026, Fokus ke Pasar Rakyat

Beras SPHP. (Istimewa) - Image

Beras SPHP. (Istimewa)

JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatatkan penyaluran 392 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai Maret hingga 27 Juni 2026.

Angka itu berkisar 47,56 persen dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan, capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.

"Secara terata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas. Termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," jelasnya, dikutip Selasa (30/6).

Penyaluran beras juga terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama.

Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.

Maino mengatakan penyaluran beras SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi.

Namun, pasar rakyat menjadi prioritas karena menjadi barometer perkembangan harga beras di masyarakat.

"Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat," lanjut Maino.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Jaga Stabilitas Pangan, Pemerintah Tambah Bantuan Beras 10 Kg Tiga Kali per KPM - Image
Ekonomi

Jaga Stabilitas Pangan, Pemerintah Tambah Bantuan Beras 10 Kg Tiga Kali per KPM

Rabu, 10 Juni 2026 | 16.29 WIB

4 Zodiak yang Diklaim Paling Sinis, Selalu Berasumsi Anda Akan Menyakiti Mereka - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Diklaim Paling Sinis, Selalu Berasumsi Anda Akan Menyakiti Mereka

Senin, 8 Juni 2026 | 17.53 WIB

Studi Ungkap Sebanyak 25 Persen Penonton SpongeBob SquarePants Berasal dari Kalangan Dewasa - Image
Entertainment

Studi Ungkap Sebanyak 25 Persen Penonton SpongeBob SquarePants Berasal dari Kalangan Dewasa

Minggu, 31 Mei 2026 | 14.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore