Studi Ungkap Sebanyak 25 Persen Penonton SpongeBob SquarePants Berasal dari Kalangan Dewasa

SpongeBob SquarePants dan Patrick Star (IMDb)
JawaPos.com – Sebuah studi mengungkapkan bahwa sekitar 25 persen penonton serial animasi SpongeBob SquarePants berasal dari kalangan orang dewasa yang tidak memiliki anak.
Dikutip dari akun Instagram @explaining pada Minggu (31/5), Temuan ini menunjukkan bahwa tayangan yang identik dengan penonton anak-anak tersebut ternyata juga memiliki daya tarik kuat bagi audiens dewasa.
Fenomena ini sekaligus memperlihatkan perubahan pola konsumsi hiburan animasi di berbagai kelompok usia.
Ketertarikan orang dewasa terhadap SpongeBob SquarePants disebut dipengaruhi oleh humor unik yang disajikan dalam setiap episodenya.
Selain komedi absurd, serial tersebut juga menghadirkan berbagai lelucon halus dan sindiran yang lebih mudah dipahami oleh penonton berusia dewasa. Penulisan cerita yang cerdas membuat acara ini tetap relevan dinikmati lintas generasi.
Faktor nostalgia turut menjadi alasan utama meningkatnya jumlah penonton dewasa terhadap serial tersebut. Banyak orang dewasa yang tumbuh bersama SpongeBob SquarePants pada masa kecil kini kembali menyaksikan tayangan itu sebagai hiburan ringan.
Kehadiran karakter-karakter ikonik juga memperkuat kedekatan emosional penonton dengan serial tersebut.
Popularitas budaya SpongeBob SquarePants dinilai menjadi salah satu faktor penting yang memperluas jangkauan audiensnya. Serial animasi itu telah berkembang menjadi bagian dari budaya populer melalui meme internet, kutipan dialog, hingga berbagai produk hiburan lainnya.
Dampak budaya tersebut membuat SpongeBob tetap relevan meskipun telah tayang selama puluhan tahun.
Fenomena meningkatnya penonton dewasa pada SpongeBob SquarePants juga mencerminkan tren yang lebih luas dalam industri animasi. Sejumlah tayangan animasi kini tidak lagi hanya ditujukan untuk anak-anak, melainkan juga menyasar penonton dewasa melalui konten yang berlapis.
