Perkuat Ketahanan Energi Lewat Bring Barrel Home, PIEP Kirimkan Crude Oil Kedua dari Aljazair ke Indonesia

PT Pertamina Internasional EP (PIEP) anak usaha PT Pertamina Hulu Energi merealisasikan pengiriman minyak mentah (crude oil) dari Aljazair ke Indonesia, menggunakan kapal tanker MT Gamkonora untuk memperkuat ketahanan energi nasioal. (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pertamina Internasional EP (PIEP) anak usaha PT Pertamina Hulu Energi, terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan aset internasional yang andal dan terintegrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui semangat bring barrel home, yakni pengiriman minyak mentah (crude oil) dari Aljazair ke Indonesia, menggunakan kapal tanker MT Gamkonora.
Kapal milik PT Pertamina Patra Niaga ini tiba di Cilacap, Jawa Tengah, pada 24 Juni 2026 dengan membawa sekitar 450.000 barel crude oil dari lapangan Menzel Lejmat (MLN) Block 405a di Aljazair.
Pengiriman ini menempuh waktu sekitar satu bulan pelayaran dari Port Arzew, Aljazair, dengan keberangkatan pada 14 Mei 2026.
Direktur Utama PIEP, Syamsu Yudha, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan peran Pertamina sebagai pemain energi global. “Pengiriman ini memperkuat posisi Pertamina sebagai perusahaan migas berkelas internasional yang kompetitif, sekaligus menjalankan mandat untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui operasi yang unggul dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pengapalan ini merupakan pengiriman kedua pada tahun 2026, setelah sebelumnya pengiriman pertama tiba di Indonesia pada akhir Januari 2026. PIEP juga telah merencanakan pengiriman lanjutan, yakni kapal ketiga yang dijadwalkan berangkat pada Agustus dan tiba pada September 2026.
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Manager Relations PIEP, Dhaneswari Retnowardhani, menyampaikan bahwa kedatangan crude yang dibawa MT Gamkonora menjadi bagian dari upaya sinergi berkelanjutan perusahaan , termasuk memastikan hasil produksi migas dari asset-aset luar negeri dapat memberikan manfaat langsung bagi Indonesia.
“Sejalan dengan itu, PIEP mengoptimalkan nilai ekonomi dari produksi global melalui pemanfaatan peluang pasar internasional dan pengelolaan portofolio yang bernilai tambah,” ujar Dhaneswari.
Melalui pengelolaan pasokan yang terencana dan sinergi operasional yang kuat, PIEP berkomitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional serta memastikan pasokan energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia
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