Ini dia Juara Pertamina Mandalika Racing Series 2026  Rd 2, Pembalap Muda Menuju Panggung Dunia

Juara Kelas Kelas National 250cc saat race 2 kegiatan Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Round 2 yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Sirkuit, Lombok Tengah, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu (21/6/2026). (Istimewa).
JawaPos.com – Rangkaian Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 putaran kedua usai dilaksanankan pada 19-21 Juni 2026 di Mandalika International Circuit, Lombok, NTB.
Enam kelas dipertandingkan terdiri dari empat kelas Kejurnas yakni National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Supersport 600 (SS600) serta Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan nama baru untuk kelas Junior Sport 150 U-15. Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbone 150 dan yang baru yakni Junior Sport 250 U-18.
VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengungkapkan bahwa dukungan berkelanjutan ini merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam memajukan olahraga otomotif tanah air.
"Melalui Pertamina Mandalika Racing Series, kami berkomitmen untuk menyediakan wadah kompetisi yang profesional demi menyiapkan talenta dan bakat pembalap muda Indonesia menuju jenjang internasional. Langkah ini sejalan dengan semangat Energizing Indonesia, dimana Pertamina menjadi motor penggerak yang menginspirasi dan memberdayakan generasi muda untuk membawa nama bangsa ke panggung dunia," ujar Baron.
Ananda Mikola, Direktur Utama MGPA mengatakan bahwa Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series menjadi event yang memiliki jalur penjenjangan terstruktur menuju event internasional. “Setiap tahun pesertanya bertambah khususnya di kelas pembinaan Junior U-15.Dengan demikian kita bisa menghasilkan para pembalap muda yang sudah siap tampil di kejuaraan internasional berdasarkan usianya,” sebut Ananda.
Dari persaingan 32 pembalap muda di Indonesia Junior Talent Cup (IJTC) yakni kelas Sport 150 U-15 yang didukung oleh SARGA Motorsport menempatkan Resky YH (ASTRA MOTOR RACING TEAM YOGYAKARTA) sebagai pemenang di race pertama. Sedangkan di race kedua, pembalap lokal NTB, Gian Muhammad Gibran (RX ONE MEDIA RXT HONDA) menunjukkan potensi besarnya dengan kemenangan di race kedua. Hasil ini mengukuhkan posisi Resky YH sebagai pemuncak klasemen dengan 86 poin.
Sementara di kelas National Sport 150 (NS150) Fahmi Basam (YAMAHA LFN HP969 RCB UMA SSS KOIZUMI TRASTAR CARGLOSS juga mencetak double podium di dua race yang berlangsung sengit. Pembalap tuan rumah Aldiaz Aqsal Ismaya (YAMAHA YAMALUBE NOLIMIT MCR ADELIN RBT34 THE STROKES55) mencuri kemenangan di sesi Superpole Race. Di klasemen sementara NS150, Fahmi Basam berada di puncak dengan 91 poin.
Pada kelas bergengsi yakni National Sport 250 (NS250) ketangguhan Andi Farid Iztihar (ASTRA MOTOR RACING TEAM YOGYAKARTA) tak terbendung dengan merebut dua kemenangan melalui aksinya yang mengesankan. Namun, di sesi Superpole Race, Fahmi Basam berhasil mencuri kemenangan di kelas ini. Hasil ini menempatkan Andi Gilang di urutan pertama klasemen dengan 119 poin.
Di kelas National Supersport 600 (NS 600) pembalap ASTRA HONDA RACING TEAM yakni Herjun Atna Firdaus mendominasi jalannya balapan dengan dua podium utama. Di sesi Superpole Race pembalap asal Jawa Barat, M FAEROZI TOREQOTTULLAH (YAMAHA PIKOLI GLOBAL ONDOLOMON DRS) berhasil menjadi yang terbaik. Herjun memimpin klasemen dengan mengoleksi 113 poin.
Di kelas Junior Sport 250 U-18 M Abid Azhar Musafa (YAMAHA NITIRACING DRS35 PIKOLI DYNAVOLT RCB KYT) mengulang kemenangan di putaran pertama dengan raihan podium utama di dua race. Abid mengumpulkan 100 poin yang membuatnya berada di puncak klasemen.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!