Ini dia Juara Pertamina Mandalika Racing Series 2026  Rd 2, Pembalap Muda Menuju Panggung Dunia

JawaPos.com – Rangkaian Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 putaran kedua usai dilaksanankan pada 19-21 Juni 2026 di Mandalika International Circuit, Lombok, NTB.

Enam kelas dipertandingkan terdiri dari empat kelas Kejurnas yakni National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Supersport 600 (SS600) serta Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan nama baru untuk kelas Junior Sport 150 U-15. Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbone 150 dan yang baru yakni Junior Sport 250 U-18.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengungkapkan bahwa dukungan berkelanjutan ini merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam memajukan olahraga otomotif tanah air.

"Melalui Pertamina Mandalika Racing Series, kami berkomitmen untuk menyediakan wadah kompetisi yang profesional demi menyiapkan talenta dan bakat pembalap muda Indonesia menuju jenjang internasional. Langkah ini sejalan dengan semangat Energizing Indonesia, dimana Pertamina menjadi motor penggerak yang menginspirasi dan memberdayakan generasi muda untuk membawa nama bangsa ke panggung dunia," ujar Baron.

Ananda Mikola, Direktur Utama MGPA mengatakan bahwa Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series menjadi event yang memiliki jalur penjenjangan terstruktur menuju event internasional. “Setiap tahun pesertanya bertambah khususnya di kelas pembinaan Junior U-15.Dengan demikian kita bisa menghasilkan para pembalap muda yang sudah siap tampil di kejuaraan internasional berdasarkan usianya,” sebut Ananda.

Dari persaingan 32 pembalap muda di Indonesia Junior Talent Cup (IJTC) yakni kelas Sport 150 U-15 yang didukung oleh SARGA Motorsport menempatkan Resky YH (ASTRA MOTOR RACING TEAM YOGYAKARTA) sebagai pemenang di race pertama. Sedangkan di race kedua, pembalap lokal NTB, Gian Muhammad Gibran (RX ONE MEDIA RXT HONDA) menunjukkan potensi besarnya dengan kemenangan di race kedua. Hasil ini mengukuhkan posisi Resky YH sebagai pemuncak klasemen dengan 86 poin.

Sementara di kelas National Sport 150 (NS150) Fahmi Basam (YAMAHA LFN HP969 RCB UMA SSS KOIZUMI TRASTAR CARGLOSS juga mencetak double podium di dua race yang berlangsung sengit. Pembalap tuan rumah Aldiaz Aqsal Ismaya (YAMAHA YAMALUBE NOLIMIT MCR ADELIN RBT34 THE STROKES55) mencuri kemenangan di sesi Superpole Race. Di klasemen sementara NS150, Fahmi Basam berada di puncak dengan 91 poin.

Pada kelas bergengsi yakni National Sport 250 (NS250) ketangguhan Andi Farid Iztihar (ASTRA MOTOR RACING TEAM YOGYAKARTA) tak terbendung dengan merebut dua kemenangan melalui aksinya yang mengesankan. Namun, di sesi Superpole Race, Fahmi Basam berhasil mencuri kemenangan di kelas ini. Hasil ini menempatkan Andi Gilang di urutan pertama klasemen dengan 119 poin.

Di kelas National Supersport 600 (NS 600) pembalap ASTRA HONDA RACING TEAM yakni Herjun Atna Firdaus mendominasi jalannya balapan dengan dua podium utama. Di sesi Superpole Race pembalap asal Jawa Barat, M FAEROZI TOREQOTTULLAH (YAMAHA PIKOLI GLOBAL ONDOLOMON DRS) berhasil menjadi yang terbaik. Herjun memimpin klasemen dengan mengoleksi 113 poin.