Dukung Futurepreneur Lab 2026, Bantu Masa Depan Ekosistem Startup Indonesia

Investor dan Founder of WU Hub Charles Lee menuturkan, Futurepreneur Lab merupakan jawaban dari tantangan ekosistem inovasi Indonesia. Pasalnya, banyak hasil riset dan inovasi mahasiswa yang berhenti di tahap pembangunan.

Padahal, produk buatan mahasiswa lokal tidak kalah inovatif dan punya potensi besar jika dikembangkan dengan matang. Namun, keterbatasan akses, modal, fasilitas hingga kesempatan seringkali menjadi penghambat terbesar.

“Investor kan juga butuh bukti permintaan pasar yang lebih kuat sebelum memberikan pendanaan awal. Nah, adanya program ini membuat saya optimis dengan masa depan ekosistem startup Indonesia,” tutur Charles di Jakarta Pusat.

Dari ratusan peserta, Futurepreneur Lab 2026 telah menyaring 20 startup dari 20 universitas unggulan di Indonesia. Mereka akan mengikuti rangkaian akselerasi dan validasi pasar selama program berlangsung.

Marketing Manager Khong Guan Tenne Gunawan menjelaskan, puluhan startup tersebut terdiri dari beberapa bidang. “Ada sektor kreatif, perikanan, pertanian, logistik, Artificial Intelligence (AI), dan sustainability,” papar Charles.

Puncak acara Futurepreneur Lab 2026 akan digelar dengan tajuk Investment Day pada Oktober mendatang. Puluhan peserta bakal dipertemukan dengan para juri, investor, dan mitra strategis.

“Jadi, nanti mereka harus menunjukkan hasil validasi pasar yang sudah diperoleh sebagai bukti kesiapan mereka ke depannya,” jelas Tenne.

Dia mengungkapkan, salah satu juri yang dihadirkan adalah Cinta Laura. Selebritis keturunan Jerman itu dipilih lantaran memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan keberlangsungan bumi.

“Selain itu, Cinta juga punya daya tarik yang kuat bagi para generasi muda,” ujar Charles.