Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Shafa Nadia
Rabu, 17 Juni 2026 | 22.13 WIB

Dukung Futurepreneur Lab 2026, Bantu Masa Depan Ekosistem Startup Indonesia

Futurepreneur Lab 2026 membantu startup tahap awal, mengubah inovasi menjadi produk yang diakui pasar dan membuka peluang investasi. (Istimewa) - Image

Futurepreneur Lab 2026 membantu startup tahap awal, mengubah inovasi menjadi produk yang diakui pasar dan membuka peluang investasi. (Istimewa)

Investor dan Founder of WU Hub Charles Lee menuturkan, Futurepreneur Lab merupakan jawaban dari tantangan ekosistem inovasi Indonesia. Pasalnya, banyak hasil riset dan inovasi mahasiswa yang berhenti di tahap pembangunan.

Padahal, produk buatan mahasiswa lokal tidak kalah inovatif dan punya potensi besar jika dikembangkan dengan matang. Namun, keterbatasan akses, modal, fasilitas hingga kesempatan seringkali menjadi penghambat terbesar.

“Investor kan juga butuh bukti permintaan pasar yang lebih kuat sebelum memberikan pendanaan awal. Nah, adanya program ini membuat saya optimis dengan masa depan ekosistem startup Indonesia,” tutur Charles di Jakarta Pusat.

Dari ratusan peserta, Futurepreneur Lab 2026 telah menyaring 20 startup dari 20 universitas unggulan di Indonesia. Mereka akan mengikuti rangkaian akselerasi dan validasi pasar selama program berlangsung.

Marketing Manager Khong Guan Tenne Gunawan menjelaskan, puluhan startup tersebut terdiri dari beberapa bidang. “Ada sektor kreatif, perikanan, pertanian, logistik, Artificial Intelligence (AI), dan sustainability,” papar Charles.

Puncak acara Futurepreneur Lab 2026 akan digelar dengan tajuk Investment Day pada Oktober mendatang. Puluhan peserta bakal dipertemukan dengan para juri, investor, dan mitra strategis.

“Jadi, nanti mereka harus menunjukkan hasil validasi pasar yang sudah diperoleh sebagai bukti kesiapan mereka ke depannya,” jelas Tenne.

Dia mengungkapkan, salah satu juri yang dihadirkan adalah Cinta Laura. Selebritis keturunan Jerman itu dipilih lantaran memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan keberlangsungan bumi.

“Selain itu, Cinta juga punya daya tarik yang kuat bagi para generasi muda,” ujar Charles.

Selain Khong Guan, Futurepreneur Lab 2026 juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, serta berbagai mitra strategis seperti Spark dan Taka Lab. Kolaborasi tersebut didasari dengan visi yang sama, yaitu memperkuat ekosistem inovasi dan kewirausahaan generasi muda Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Dorong Daya Saing Pupuk Nasional Lewat Budaya Inovasi Kuat - Image
Ekonomi

Dorong Daya Saing Pupuk Nasional Lewat Budaya Inovasi Kuat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 21.04 WIB

Usung Filosofi “Essence of Beauty”, Elara Skin Indonesia Hadirkan Inovasi Teknologi EXO3 untuk Beauty Ritual dari Rumah - Image
Lifestyle

Usung Filosofi “Essence of Beauty”, Elara Skin Indonesia Hadirkan Inovasi Teknologi EXO3 untuk Beauty Ritual dari Rumah

Rabu, 10 Juni 2026 | 06.12 WIB

Dari Computex 2026, Synology Bawa Inovasi AI dan Anti-Ransomware ke Indonesia - Image
Teknologi

Dari Computex 2026, Synology Bawa Inovasi AI dan Anti-Ransomware ke Indonesia

Rabu, 10 Juni 2026 | 04.23 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore