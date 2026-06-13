Dorong Daya Saing Pupuk Nasional Lewat Budaya Inovasi Kuat

Pemerintah melalui Petrokimia Gresik, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton untuk mengawal musim tanam/(Istimewa).
JawaPos.com – Inovasi terus menjadi instrumen penting bagi industri agro untuk menjaga daya saing di tengah persaingan usaha dan tuntutan efisiensi yang semakin tinggi.
Berbagai terobosan yang lahir dari budaya inovasi perusahaan terbukti mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat keandalan operasional, serta menciptakan nilai tambah yang terukur.l
Petrokimia Gresik, perusahaan Agroindustri holding Pupuk Indonesia, (Persero), kembali menyelenggarakan Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) 2026.
Tahun ini menjadi momentum istimewa karena menandai 40 tahun perjalanan perseroan sebagai wadah pengembangan budaya inovasi yang telah melahirkan berbagai terobosan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan perusahaan.
Selama empat dekade penyelenggaraannya, KIPG telah menjadi motor penggerak lahirnya inovasi-inovasi yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, produktivitas, keandalan operasional, serta penguatan peran Petrokimia Gresik dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Pada KIPG 2026, berbagai inovasi yang dikembangkan insan perusahaan mampu menghasilkan direct financial benefit sebesar Rp68 miliar dan value creation mencapai Rp154 miliar.
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menyampaikan bahwa keberlangsungan KIPG selama 40 tahun menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun budaya inovasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Budaya inovasi di Petrokimia Gresik terus tumbuh dan berkembang secara positif. Besarnya keterlibatan karyawan dalam inovasi menjadi cerminan bahwa semangat untuk berpikir kreatif, melakukan perbaikan, dan berkontribusi telah menjadi bagian dari budaya kerja di Petrokimia Gresik,” ujar Daconi saat membuka KIPG 2026 di Gresik, Kamis (11/6).
Tingginya budaya inovasi tersebut tercermin dari partisipasi karyawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2024 keterlibatan karyawan dalam inovasi mencapai 95 persen, maka pada tahun 2025 meningkat menjadi 97 persen dan pada KIPG 2026 mencapai 98 persen.
Keterlibatan tersebut juga mencakup Pejabat Band I dan Band II, menunjukkan dukungan inovasi yang kuat dari seluruh jenjang organisasi.
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