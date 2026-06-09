Dari Computex 2026, Synology Bawa Inovasi AI dan Anti-Ransomware ke Indonesia

JawaPos.com - Synology memperkenalkan berbagai inovasi terbaru di ajang Computex 2026 yang berlangsung pada 2-5 Juni di Taipei, Taiwan. Perusahaan menampilkan pengembangan di bidang manajemen data, perlindungan data, video surveillance, produktivitas, hingga private cloud untuk pengguna individu maupun enterprise.

“Mulai dari infrastruktur enterprise hingga solusi personal cloud, setiap hal kami dikembangkan untuk memberikan pengguna kendali penuh atas data mereka, dengan keamanan, keandalan, dan privasi yang kuat sebagai dasar untuk mendukung kebutuhan digital yang terus berkembang,” kata Philip Wong, Chairman dan CEO Synology.

Salah satu sorotan utama adalah generasi terbaru DiskStation Manager (DSM) yang dirancang untuk mendukung kebutuhan enterprise dan adopsi AI. Dengan dukungan GPU pada NAS, DSM memungkinkan proses AI inference dilakukan secara on-premise sehingga data tetap berada dalam lingkungan internal organisasi.

DSM terbaru juga dilengkapi DSM Agent untuk otomatisasi workflow dan Cluster Manager yang memungkinkan pengelolaan beberapa sistem melalui satu antarmuka. Selain itu, Active Insight kini menghadirkan fitur Mass Deployment, sementara Log Center yang diperbarui memperkuat kemampuan observability untuk mendukung keamanan dan kepatuhan.

Di bidang perlindungan data, Synology memperkenalkan ActiveProtect Manager 2.0 dan DP5200. Platform tersebut kini mendukung berbagai lingkungan cloud dan virtualisasi, termasuk AWS EC2, Azure VM, Proxmox, Nutanix AHV, dan Google Workspace. ActiveProtect Manager 2.0 juga dibekali fitur deteksi anomali dan malware berbasis AI untuk membantu mitigasi ancaman secara lebih proaktif.

Synology turut memperluas ekosistem video surveillance melalui perangkat access control baru, kamera seri DC, perangkat Deep Video Analytics (DVA), serta layanan Surveillance365 yang mengintegrasikan pengelolaan keamanan berbasis cloud dan on-premise dalam satu platform.

Sementara itu, Synology Office Suite kini diperkuat dengan ChatPlus dan Meet yang mendukung transkripsi serta terjemahan berbasis AI. Untuk pengguna individu, lini BeeStation dan BeeStation Plus juga diperluas, dilengkapi BeeCamera dan fitur Deep Search berbasis AI yang memudahkan pencarian data lokal tanpa mengorbankan privasi.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Synology ingin menjawab kebutuhan organisasi modern akan solusi data yang aman, efisien, dan mudah dikembangkan di tengah percepatan transformasi digital.