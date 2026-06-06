Bank Jakarta Siap Jadi Financial Operating System Kota Global, Ini 4 Strateginya

JawaPos.com - Bank Jakarta berkomitmen bertransformasi menjadi Financial Operating System untuk memperkuat seluruh ekosistem kota. Langkah strategis ini diambil demi mendukung perwujudan Jakarta sebagai kota global yang inklusif sekaligus berkelanjutan.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menuturkan, tantangan Jakarta hari ini bukan lagi soal fisik atau teknologi, melainkan masalah konektivitas antar-elemen kota.
"Jakarta tidak kekurangan gedung, jalan, maupun teknologi. Yang masih perlu diperkuat adalah keterhubungan antara warga dengan layanan, UMKM dengan pasar, investor dengan peluang, serta pemerintah dengan masyarakat," ujar Agus saat hadiri Urban Talks BUMD: Katalisator Kota, Akselerator Pembangunan di Jakarta Future Festival 2026, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
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Selama ini, berbagai BUMD Jakarta sudah bergerak di sektornya masing-masing. MRT Jakarta sukses menjadi Mobility Operating System yang mengurai mobilitas warga. Di sisi lain, Transjakarta kuat di sektor transportasi publik, dan PAM Jaya fokus pada layanan air bersih. Di sinilah Bank Jakarta masuk untuk merekatkan semuanya melalui sektor keuangan.
"Bank Jakarta ingin menjadi Financial Operating System bagi Jakarta, yang menghubungkan berbagai peluang dan kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem keuangan yang terintegrasi," kata Agus H. Widodo.
Untuk merealisasikan visi Financial Operating System tersebut, Bank Jakarta telah merumuskan empat langkah taktis.
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Bank Jakarta ingin memastikan seluruh warga bisa mengakses layanan keuangan formal dengan mudah dan aman berbasis digital. Agus menyadari masih banyak warga yang belum tersentuh perbankan konvensional, sehingga butuh pendekatan digital yang lebih masif.
Sektor UMKM tidak hanya akan disokong dari modal, melainkan juga dibantu menembus pasar yang lebih luas dan masuk ke ekosistem digital.
"UMKM tidak hanya membutuhkan pinjaman, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk berkembang dan masuk ke dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar," ujar Agus H. Widodo.
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Tingginya harga hunian di Jakarta menjadi perhatian serius. Bank Jakarta berkomitmen mempermudah akses pembiayaan perumahan, terutama bagi generasi muda.
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