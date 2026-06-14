Daftar Harga BBM di Negara ASEAN 2026, Siapa Paling Mahal dan Paling Murah?

Antrian warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta, Rabu (10/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu komponen ekonomi yang dampaknya paling cepat dirasakan masyarakat. Perubahan harga BBM dapat memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari.
Di kawasan Asia Tenggara, harga BBM menunjukkan perbedaan yang cukup besar antarnegera. Ada negara yang mampu menjaga harga tetap rendah berkat subsidi energi yang besar, sementara ada pula yang menerapkan harga lebih tinggi karena mengikuti mekanisme pasar dan kebijakan pajak yang berlaku.
Berdasarkan data terbaru tahun 2026, variasi harga BBM di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kebijakan subsidi pemerintah, struktur perpajakan, kondisi ekonomi, hingga kemampuan masing-masing negara dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan energi dari dalam negeri.
Di Indonesia, Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada Rabu (10/6). Harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green dibanderol Rp17.000 per liter.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut perbandingan harga BBM jenis RON 92 di Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya.
Indonesia: Rp 16.250 per liter
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Singapura: rata-rata Rp 45.420 per liter
Myanmar: sekitar Rp 37.442 hingga Rp 39.923 per liter
Filipina: rata-rata Rp 25.100 per liter
Brunei Darussalam: sekitar Rp 4.000 hingga Rp 6.500 per liter
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